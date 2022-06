La historia del hombre que comió 15 platos con pasta, fue por 8 más y lo corrieron del restaurante

Un hombre identificado como João Carlos Apolonio se hizo popular en redes sociales luego de grabar un video en 2021, que difundió en redes sociales, en el que expresaba su indignación tras ser sacado de un restaurante estilo buffet de Sao Paulo, Brasil. Consumió 15 platos con pasta e intentó pedir ocho más en esa oportunidad, pero se los negaron.

La mesa donde se encontraba el hombre estaba repleta de platos vacíos. El restaurante tenía una promoción en la que el cliente podría comer todo lo que quisiera por un costo de 19,90 reales (4 dólares); sin embargo, esto no se cumplió.

“Estaba buscando el lugar más barato para almorzar, entonces vi este restaurante que ofrecía platos de pasta a gusto por 19,90 reales (4 dólares)”, contó João.

El hombre, que se dedica al sector de la construcción, dijo que no tenía mucha hambre porque había desayunado ocho piezas de pan más temprano. No obstante, también contó que suele tener gran apetito porque trabaja en obras y eso hace que gaste mucha energía.

Cuando el mozo llevó todos los platos a la mesa le advirtió a João que, si no consumía todo lo que pedía, tendría que pagar una multa de 9,9 reales (1,99 dólares). Él sonrió y respondió: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”.

Luego de comer diversas clases de pastas y pedir 8 platos más, el mesero le dijo que con ese último pedido ya terminaba y no iba a seguir, dijo a medios locales en esa ocasión.

El mesero se regresó a la cocina y João observó algunos movimientos extraños entre el personal del lugar. Posteriormente, apareció un gerente y le solicitó que se retirara.

“Él me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”. Indignado, João sacó su teléfono y contó lo sucedido en un video que se volvió viral en 2021.

“Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, expresó, mientras grababa 15 platos vacíos.

Tras la difusión de su historia en rede sociales y medios brasileños, el restaurante sacó un comunicado en el que afirmó que se contactó con el pintor para aclarar lo sucedido. Además, el local afirmó que João es un cliente frecuente y que el caso no fue más que una producción de contenido para las redes sociales del cliente.

“Reforzamos que, en la promoción Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, los clientes pueden consumir platos seleccionados del programa sin limitar la cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en la web de la marca, redes sociales y tiendas físicas”, se lee en un anuncio del local que no habría funcionado para calmar las críticas que recibió.

El restaurante invitó a João y en esta oportunidad comió 35 platos. “Este es el resultado de dejarme comer lo que quiera”, bromeó.