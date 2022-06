Así se vive la previa del repechaje Perú vs. Australia en el mundo

El partido por el repechaje entre Perú y Australia está generando toda una revolución. Recientemente, el Gobierno de Pedro Castillo decretó feriado este lunes 13 de junio para el sector público debido al cotejo que definirá el pase de la selección peruana al Mundial Qatar 2022, evento pactado para noviembre. Asimismo, miles de fanáticos de la ‘mejor hinchada del mundo’ van arribando al país árabe para presenciar el anhelado encuentro.

La algarabía por el enfrentamiento no solo se vive dentro del territorio nacional, sino también en naciones del exterior, donde miles de ‘hinchas incondicionales’ preparan la antesala de lo que será uno de los duelos más importantes de la escuadra de Ricardo Gareca. Es cierto, Perú ya ha enfrentado a Australia, y puede volver a vencer al conjunto oceánico en el camino rumbo a la Copa del Mundo, por lo que las altas probabilidades de una victoria no hacen más que alimentar el ánimo y la emoción de los compatriotas alrededor del globo.

La expectativa es alta, y Marjorie Zegarra y Juan Medina lo saben. A continuación, conoce cada una de sus historias y los preparativos que realizan para vivir la ‘fiebre’ por la clasificación de la Bicolor a Qatar 2022.

Amor por Perú a la distancia

Marjorie Zegarra nunca pensó vivir en el extranjero. No obstante, hace tres años, por cosas del destino, se mudó a Italia para poder reunirse con su hermana, quien está casada con un italiano.

Marjorie y Ángel verán el partido de repechaje en casa. Foto: Marjorie Zegarra

Mantuvo una relación a distancia con su esposo Ángel Martínez por unos meses, hasta que pudieron juntarse hace seis meses en el país europeo. La pareja es hincha de Universitario de Deportes y, a pesar de estar rodeados de pastas, pizzas y otras exquisiteces italianas, confiesan que no han dejado de cocinar los típicos platos nacionales.

“Para un peruano es difícil; conozco a muchos connacionales que han tenido problemas con la comida”, cuenta Marjorie.

A pesar de la distancia, ambos aguardan el partido de la selección peruana e incluso contagian la algarabía dentro del hogar a su cuñado, sobrino e incluso al suegro de la hermana de Marjorie para que alienten junto a ellos a la Blanquirroja.

El cuñado de Marjorie, junto a su papá y a su hijo. El italiano es hincha de Advíncula. Foto: Marjorie Zegarra

“Siempre hemos visto y vivido los partidos de Perú. El repechaje lo vivimos en Perú en el 2018, y lo estamos volviendo a pasar aquí (en Italia) en 2022. Es la misma emoción en nosotros, aunque con un poco de ‘frío’, porque no es como allá, que ves la bandera o están hablando siempre de fútbol.”

Pese a que comparten amistad con otras familias peruanas, Marjorie y su esposo han decidido ver el partido Perú vs. Australia en casa.

“La cábala de mi esposo es colocarse la camiseta un día antes. Aquí no podemos gritar, porque a los italianos no les gusta la bulla. Pero mi cuñado se ha acoplado a nuestras costumbres, y se apasiona. Tiene su camiseta de Advíncula. Seguramente, los vecinos nos tocarán la puerta, pero no importa, porque esto solo pasa una vez en la vida”, concluye.

Cuñado de Marjorie también disfruta al ver jugar a la selección peruana. Foto: Marjorie Zegarra

Juntos por una misma pasión

Hace seis meses, Juan Medina dejó Perú para estudiar una maestría en la ciudad de Medellín, Colombia. Allí conoció a otros cuatro compatriotas, quienes, al igual que él, esperan con ansias una victoria de la Blanquirroja frente a Australia.

Juan y sus compañeros peruanos alientan a la selección desde Colombia. Foto: Juan Medina

“Muchos me han comentado que los peruanos destacamos en ser los más unidos del centro de estudio; no puedo estar más de acuerdo”, señala Juan.

Pese a la distancia, el peruano y sus amigos no han dejado de seguir a la escuadra de Ricardo Gareca en todos los partidos de la clasificatoria sudamericana.

“En mi centro de estudios, convivo con chicos de otras 13 nacionalidades. Algunas veces, para darle más emoción, realizamos apuestas por nuestras selecciones. Se disfrutó mucho, sobre todo, cuando ganamos a Colombia en Barranquilla. Los hermanos colombianos tuvieron que pagarnos una cena por la apuesta”, relata entre risas.

Juan tiene un historial de apoyo incondicional a la selección. En 2017, en el último partido entre Perú vs. Colombia (donde la selección clasificó al repechaje a Rusia 2018), fue uno de los que acampó para conseguir entradas.

Juan y otros hinchas peruanos en el partido entre Perú vs. Colombia en 2017. Foto: Juan Medina

Fue elegido como delegado de la fila y dio entrevistas a la prensa. Ahora, con la misma garra y entrega, organiza a sus compañeros para apoyar a la escuadra nacional con miras al duelo contra Australia.

Entrevista a hinchas que acamparon para el partido entre Perú vs. Colombia en 2017. Foto: Archivo CNA

Este 13 de junio, Juan verá el partido con todos sus compañeros, incluidos sus colegas extranjeros, que apuestan todo por una clasificación de Perú a la próxima Copa del Mundo de noviembre.

“Todos mis compañeros hispanos, en este repechaje, están con la Bicolor, porque nos hermanamos y queremos que un país más de nuestra región pueda estar en la máxima cita del fútbol mundial”, comparte. Un sentir que también ha podido ser visible en las redes sociales, donde diversos usuarios extranjeros han mostrado su apoyo incondicional a la escuadra peruana.

Juan convive con colegas de otras 13 nacionalidades que este lunes alentaran a Perú. Foto: Juan Medina

“Estoy muy emocionado por este encuentro, espero que nuestra selección pueda lograr una victoria contra Australia y así poder vivir mi segundo mundial consecutivo”, concluye Juan. Su deseo es el de todos los peruanos. ¡Vamos Perú!.