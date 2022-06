Katya Echazarreta, la primera mexicana en llegar al espacio: “Mi deseo es que creas en ti”

Katya Echazarreta, una joven mexicana de 26 años, cumplió uno de sus más grandes sueños: viajar al espacio. Space for Humanity (SFH) la eligió como la primera astronauta embajadora de la organización, reportó Milenio.

La joven graduada en Ingeniería Eléctrica e Informática fue seleccionada entre más de 7.000 aspirantes, de más de 100 países, para viajar en el vuelo NS-21, de la compañía Blue Origin, que despegó este viernes a las 8.26 horas de Texas y duró 10 minutos, aproximadamente.

Evan Dick, Hamish Harding, Victor Correa Hespanha, Jaison Robinson y Victor Vescoso conforman el resto de la tripulación.

Katya nació en Guadalajara, se mudó a Estados Unidos a los 7 años y fue separada de su familia durante 5 años “por el proceso de inmigración”, según el portal de Space for Humanity.

“Todavía se siente surrealista el hecho de que voy a experimentar algo que tan pocas personas en el mundo han experimentado, especialmente porque visitar el espacio es un sueño que he tenido desde que recuerdo”, declaró la joven.

“Me siento honrada de representar no solo a Space for Humanity en esta misión, sino también a todas las niñas y mujeres que sueñan con lograr algo más grande, a aquellas que solo necesitan un empujón adicional, o el ejemplo de alguien que parezca o suene como ellas, para ayudarlas a dar el siguiente paso hacia su sueño. ¡Estoy ansiosa por experimentar el efecto de visión panorámica y compartir mi aventura con el mundo!”.

Respecto de sus estudios, se graduó de la UCLA con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y está estudiando una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins. Además, trabajó como ingeniera eléctrica en cinco misiones de la NASA, incluidas las misiones del Rover Perseverance y Europa Clipper.

