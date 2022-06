Quería un perro, pero se embriagó y compró un caballo en una subasta: “Mi madre me quería matar”

El inusual hecho ocurrió en la ciudad de Dourados, en Brasil. Diogo, joven de 24 años, se excedió de copas en casa con sus amistades el último fin de semana y adquirió un caballo en una subasta online que se realizaba en un grupo de WhatsApp.

“Recuerdo que una persona ofreció 100 reales por un caballo”, contó Diogo al Portal G1. “Pensé que era demasiado barato y comencé a ofertar más”, comentó. Los efectos del alcohol provocaron que su atrevimiento aumentara y que apostara de más: “Yo oferté 100 reales, luego 200, 450, y finalmente jugué con 520″. Lo que equivale aproximadamente a 105 dólares.

“Nadie hizo una oferta más alta, y cuando me di cuenta ya me había comprado el caballo”, explicó.

Al siguiente día recibió varios mensajes en los que le preguntaban cuándo pasaba por su nueva mascota. “Me desperté con mensajes que me hablaban del precio de la subasta. Estaba en estado de shock y mi madre me quería matar porque yo no recordaba lo que había pasado”, expresó.

Contra el tiempo

La idea no era comprar algo, sino divertirse y pasar el rato.

Desde aquel día estuvo intentando vender al cuadrúpedo compartiendo su historia en diversas plataformas sociales; sin embargo, no era el único problema que tenía, sino que debía hacerlo antes del 12 de junio, plazo final en que el animal debe ser retirado. “No sé cuidar un perro, ¿cómo puedo cuidar un caballo?”, lamentó.

Ante su desesperación, aceptó rebajar la venta a 320 reales. Por este motivo, finalmente, alguien se animó por Alazão, nombre del caballo. “Solo estuve tranquilo cuando se llevaron el caballo. La verdad es que mucha gente me ayudó y solo puedo dar las gracias”, manifestó el estudiante.