¿Quién es Mafe Walker?, la mujer que asegura hablar en lengua extraterrestre

Mafe Walker es una influencer colombiana radicada en México que viene dedicándose hace un tiempo a estudiar la energía y los campos electromagnéticos. Ella misma, según lo indica, es capaz de abrir portales interdimensionales e interpretarlos, convirtiéndose así en una especie de puente entre la vida extraterrestre y los humanos.

“Soy conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados y la Tierra. Comunico con el mundo divino, otras vibraciones más altas y las traigo aquí a la Tierra”, confesó Walker para el programa mexicano Venga la Alegría. La guía espiritual explicó en el programa que ella establece conexiones y recibe fuerzas vibracionales, códigos galácticos que conforman el ‘idioma alienígena’ y que luego vocaliza a través de sonidos extraños.

La influencer llevó un curso con el cual logró descubrir sus habilidades. Ahora, con todo el conocimiento a la mano, busca ayudar a otros a conectar con el universo.

“Activé mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas, otros planetas, y mi cuerpo, toda mi data. Armonizo y doy un subidón de energía de amor a todos tus cuerpos, órganos físicos y todos tus cuerpos etéreos”, contó Walker.

Sus afirmaciones no están avaladas por ninguna ciencia, no obstante, eso no es necesario con la libertad de creencia. Actualmente, muchas personas en el mundo han abandonado la fe en las religiones tradicionales y han adoptado convicciones basadas en el contacto con la energía.

Mafe Walker ofrece sesiones en diversas atracciones turísticas de México. Foto: Instagram Mafe Walker

Esta corriente, que atrae día con día a millones de curiosos, es beneficiosa para Mafe Walker, quien ha encontrado una forma de compartir sus dones a través de diversos cursos que ofrece en sus redes sociales.

El mayor atractivo de estas lecciones, que llaman la atención de ufólogos y creyentes de los ovnis, es que se llevan a cabo en las pirámides de Teotihuacán. Sin embargo, pese a que muchas personas han confirmado recibir una enseñanza positiva y un alivio a la ansiedad y la depresión que las aquejaban por parte de la influencer colombiana, otros la han catalogado como una estafadora.

Sesión de activación de códigos sagrados de Mafe Walker. Foto: Instagram Mafe Walker

Amada por quienes confían en su sabiduría y odiada por sus detractores, quienes incluso la han acusado de usar sustancias alucinógenas, Mafe Walker no pierde el foco y no se ha detenido en la tarea de conectar con seres de otro planeta.