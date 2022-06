Pareja causó revuelo por la peculiar ropa que usaron al contraer matrimonio en México

Varias oficinas del Registro Civil de la ciudad de Tamaulipas, México, publicaron diversas fotografías de las bodas que se reportaron en la entidad para promover una campaña de matrimonios colectivos a través de las redes sociales. La operación tuvo éxito al conseguir que una de las instantáneas difundidas se volviera viral gracias a los peculiares atuendos de los novios.

Fotografía de la boda difundida por el DIF Nuevo Laredo. Foto: Sistema DIF Nuevo Laredo

La imagen fue tomada en Nuevo Laredo y en ella se observa a Amber y Carlos contrayendo matrimonio vestidos de negro. Lo más curioso, y que causó sensación en las redes sociales, fue el sombrero que usó la fémina, también de color negro y con diseños diversos. La fotografía fue publicada a través del Facebook de la entidad, y de inmediato, se acaparó de varios comentarios de usuarios que felicitaron a la pareja.

“Tu vestuario muy original”, “No te conozco, pero me gustó tu outfit” “¿Dónde compraste tu sombrero? Está hermoso”, fueron algunos de los mensajes que los internautas hicieron llegar a Amber.

Tras las muestras de afecto recibidas, la popular novia no dudó en responder los comentarios y confesó que un día antes de la boda, había llorado por que no sabía si se vería bien con el vestuario que había elegido.

“Gente que ni me conoce diciéndome que me veía muy linda, muy original, que les gusto mi sombrero. Me puse eso porque Carlos me dijo que me veía muy linda, siento muy bonito que a todos les haya gustado como me veía, sobre todo a mi esposo”, agradeció a través de sus redes sociales.