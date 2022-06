Lana Rhoades: exactriz revela que industria porno le dejó secuelas psicológicas

Con apenas 25 años, Lana Rhoades ha entrado y salido de la industria del cine porno. Los ocho meses en el mercado le bastaron para que la ahora influencer tenga secuelas psicológicas como la depresión y pensamientos suicidas.

Amara Maple (verdadero nombre de Rhoades) afirmó para el Daily Star que las escenas “humillantes” que filmó con apenas 20 años la hicieron sufrir ataques de pánico, por lo que actualmente resalta que “no hay cantidad de dinero” que la haga volver a la industria del cine para adultos.

“Es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Dónde quiera que vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo”, comenta Rhoades.

Lana trabajó, antes de sumergirse en la industria del cine porno, como stripper y azafata. Ahora se dedica a ser influencer y también comparte fotos y videos con sus suscriptores en su cuenta de OnlyFans.

Escenas dañinas

Aunque ella menciona que nunca la obligaron a actuar en contra de su voluntad, a veces se encontró en situaciones que en las que sentía que no podía decir que no. “No digo que todas las escenas que hice fueran horribles. Pero hay un puñado de ellas que fueron suficientes para hacer daño”, señala.

“Hubo entre tres y cinco que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea porque me enviaron a un plató con alguien que era demasiado mayor o porque me presionaron para hacer algo que me daba miedo hacer porque era demasiado extremo, eso puede ser definitivamente muy traumático”, continúa.

Asimismo, señaló que no es la única que ha pasado por esas experiencias traumáticas. “ He tenido compañeros a los que se les ha resistido tanto que se han desmayado durante una escena. Hay cosas muy locas que dañan el cuerpo de las personas para el resto de sus vidas” .

Lana Rhoades se convirtió en madre

El reciente mes de enero de 2021, Amara Maple dio a luz a su bebé Milo. “Hace 6 días di a luz a mi mejor amigo en todo el mundo, mi bebé Milo. Todos los días, desde entonces, se sintió como si fuera la mañana de Navidad. ¡Amo cada segundo de ser mamá y me siento tan bendecida!”, escribió en su cuenta de instagram, según apunta el medio TN.