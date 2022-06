Estuvo en coma un mes tras accidente, y al despertar descubrió que su novio tenía una nueva relación

En 2021, Brie Duval sufrió un grave accidente en Canadá que la dejó en coma cerca de un mes. La mujer, originaria de Australia, tenía el trabajo soñado, y estaba a punto de casarse cuando un pequeño descuido en la construcción de un estacionamiento ocasionó que ella cayera al vacío, se partiera el cráneo y sufriera una lesión cerebral.

A miles de kilómetros, e impedidos de viajar hasta Norteamérica por la pandemia de la COVID-19, los padres de Brie pidieron a los médicos del Hospital de la Universidad de Alberta que no desconectaran a su hija pese a que solo tenía 10% de probabilidades de sobrevivir.

“Lo tenían que cumplir aunque las cosas no pintaban bien”, recordó la joven a través de una reciente entrevista para The Mirror.

A pesar del diagnóstico médico, un mes después, Brie despertó. Aunque logró salir del coma, la australiana presentó amnesia, e hizo grandes esfuerzos por rearmar su historia. Cuando logró recordar, los galenos decidieron devolverle su teléfono.

La primera acción de Brie al recibir su móvil fue llamar a su prometido. No obstante, grande fue su sorpresa al descubrir que el sujeto la había bloqueado de las redes sociales y se había mudado con una nueva novia.

“Lo primero que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días. Abrí mi celular y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: ‘Ahora estoy con él. Se mudó acá. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames’”, reveló la australiana.

Sintiéndose sola y alejada de su familia, la joven decidió retornar a Australia, donde abrió una cuenta de TiKTok para contar su proceso de recuperación.

“Mi claridad mental no está ni cerca de donde solía estar, tengo confusión mental. Ahora trato de volver a la vida normal, no podía tragar cuando me desperté por primera vez, tuve que intentar aprender a caminar de nuevo. Lucho todos los días para funcionar y hacer las cosas simples que solía hacer”, concluyó.