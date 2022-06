Amazonía: periodista británico y antropólogo desaparecen en Brasil

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con la socióloga peruana Beatriz Canales sobre la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira, mientras visitaban la tierra indígena del Valle del Javari.

- ¿Cómo es la zona donde han desaparecido el periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira?

El Valle del Javari es una zona inmensa, con una extensión equivalente al tamaño de Austria. Es la región del planeta donde hay mayor concentración de indígenas no contactados, se calcula que hay unos 8.000 o 10.000 de distintos grupos étnicos y es la región más aislada, menos explorada y más desconocida. Por tanto, es restringido el acceso, el trabajo es muy difícil. Yo he trabajo del lado peruano, en la selva no hay carreteras, las carreteras son los ríos y el trabajo de investigación social es carísimo, hay que tener un presupuesto muy alto para atender las necesidades de las poblaciones que son muy dispersas. Trabajar en la Amazonía es muy difícil, pero eso no significa que no hay que hacerlo, es fundamental.

- ¿Qué hace que esta zona sea peligrosa? ¿Qué peligros pueden haber corrido Dom Phillips y Bruno Araujo?

La mayoría puede conocer Iquitos. Entonces, desde Iquitos, subes el río muchísimas horas hasta llegar a la frontera, esa zona es tierra de nadie. Es una región donde hay narcotráfico, minería ilegal, tala de bosques, prostitución; es decir, todas las mafias convergen.

La Policía de cada país participa de estas mafias y, más que una opinión, es un conocimiento de todos los que hemos hecho investigación social en la zona. No hay patrullaje, hay poquísimos puestos de control en el lado peruano, en el lado de Brasil tal vez haya un poco más, pero siguen siendo pocos. La Funai (Fundación Nacional del Indio), en esta zona, tiene apenas cuatro puestos de control.

Desde hace algunos años, el Gobierno de Bolsonaro ha permitido la proliferación de este tipo de actividades, públicamente no las fomenta, pero sí impide el castigo para estos crímenes (...) Bolsonaro está amparando a todos los delincuentes de la región, ellos se sienten protegidos por la impunidad de este Gobierno.

Dom Phillips y Bruno Araujo estaban ahí por eso. Dom estaba escribiendo un libro, una investigación. Tiene ya 15 años viviendo en Brasil, lo conozco personalmente, no somos cercanos, pero acompaño su trabajo hace un tiempo. Gran periodista comprometido con la preservación de la Amazonía. Él conoce la región, pero Bruno Araujo era el experto porque tenía mucho tiempo trabajando para la Funai.

Araujo estaba de licencia. En mi opinión, la Funai está cumpliendo un papel vergonzoso. En redes sociales colocan excusas y disculpas diciendo que él no estaba trabajando para ellos.

También lo dijo Bolsonaro ayer de que era una región de animales salvajes, tierra inhóspita, una aventura. Es un periodista de investigación y tiene que entrar a ver a las comunidades y lo estaban esperando, ellos sabían que él iba a llegar a la zona, pero no llegó. El Gobierno solo ha reaccionado este martes porque el lunes hubo una gran presión internacional.

- Claro, no se estaban yendo a una aventura, como dice tan terriblemente el presidente Bolsonaro.

Este discurso de Bolsonaro coincide con los medios de comunicación de ultraderecha. Brasil está muy polarizado. El presidente de la Funai básicamente lo que hace es exculpar a su institución que dirige por encargo de Bolsonaro porque no es un funcionario de carrera que haya merecido el cargo.