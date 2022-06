Brasil: periodista británico e indigenista brasileño desaparecen en Amazonía

La última vez que los vieron iban a bordo de una lancha en el valle de Yavarí, en la frontera con Colombia y Perú. El periodista Dom Phillips iba a entrevistarse con uno de los nativos que participaba de las tareas para impedir la entrada de cazadores y pescadores furtivos. Junto al indigenista Bruno Pereira salieron en la mañana del domingo; sin embargo, no llegaron a su destino.

El periodista Dom Phillips ha cubierto noticias en Brasil desde hace 15 años para medios como The Guardian, The Washington Post y The New York Times. En esta oportunidad, se encontraba escribiendo un libro acerca del medioambiente, según informó The Guardian. Para ello, tenía programadas una serie de entrevistas en comunidades ubicadas en las zonas más profundas de la Amazonía.

Bruno Pereira también participaba de este viaje. El indigenista había trabajado para la Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo que protege a los pueblos nativos. Así también, ha pasado bastantes años trabajando en el territorio. Al igual que el periodista, Pereira se adentraría al valle de Yavarí.

Este lunes, a través de un comunicado, la Univaja (Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Yavarí) ha informado que el indigenista y el periodista se encuentran desaparecidos. Iniciaron las búsquedas en las horas siguientes, pero no lograron localizarlos.

Tras la comunicación de la Univaja, la Policía Federal y la Marina de Brasil han tomado conocimiento de la alerta y han iniciado las tareas de búsqueda para dar con el paradero de los profesionales. Así también, ACIE y ACE, dos de las asociaciones de corresponsales extranjeros en Brasil, reclamaron a las autoridades para “garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan en aquella región y que han sufrido diversas amenazas”.

Dos detenidos

Se conoce que la Policía Federal detuvo a dos pescadores la noche del lunes. Se encontraría incluida la persona con la que tenían previsto reunirse. Así lo informó el periódico O Globo.

Entre las autoridades y familiares que se pronunciaron alrededor de este caso, el candidato a la presidencia Lula Da Silva publicó en Twitter: “Espero que estén bien, a salvo y que los encuentren rápidamente”.