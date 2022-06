Policías ven ahogarse a un hombre en un lago y no lo ayudan: “No voy a saltar detrás de ti”

Un hombre falleció ahogado luego de lanzarse a un lago en el estado de Arizona, en Estados Unidos, ante la mirada de dos policías, quienes le advirtieron que no iban a saltar detrás de él para rescatarlo.

El incidente se registró a las 5.00 a. m. (hora de EE. UU.) del pasado 28 de mayo, cuando los uniformados de la ciudad de Tempe, cercana a Phoenix, respondieron a un aparente disturbio en el Tempe Center for the Arts, que se encuentra en un paseo del Tempe Town Lake, un embalse de la ciudad.

En el sitio, los agentes hallaron a una mujer y a un sujeto de nombre Sean Bickings, de 34 años, distanciados. La mujer se identificó como esposa del sujeto, según recogió la cadena estadounidense Univisión.

Según se puede apreciar en un video de una cámara de seguridad que portaba uno de los oficiales, la mujer explicó que ella y Bickings a veces tenían desacuerdos, pero afirmó que él no la había lastimado físicamente.

Luego de conseguir sus nombres, los dos guardias se acercaron al hombre, quien estaba sentado en un banco frente al agua tratando de entablar una conversación con él.

La víctima tenía antecedentes criminales

Los uniformados recibieron información de la central de que Bicking tenía tres órdenes de arresto pendientes; no obstante, no realizaron ninguna de ellas durante su encuentro.

El hombre, sin embargo, empezó a actuar de manera sospechosa para, en un momento, preguntar si era libre de irse y escalar una valla que divide el paseo marítimo del lago. Cuando uno de los agentes preguntó qué estaba haciendo a Bickings, respondió que iba a “nadar”.

“¿Qué tan lejos crees que llegarás?”, cuestiona uno de los policías.

Aun así, el hombre ingresó al agua y nadó hacia un puente mientras los oficiales le ordenaban que volviera porque estaba prohibido nadar en el lago.

Como sale en las imágenes, un policía le preguntó a Bickings cuál era su plan ahora. El hombre respondió: “Me voy a ahogar, me voy a ahogar”. Uno de los agentes le ordenó que fuera a una de las orillas del paseo y se sostuviera en ese lugar.

El sujeto después pidió ayuda y señaló momentos después: “No puedo tocar. Oh Dios. Por favor, ayúdame. Ayúdame.”

PUEDES VER: Delincuente habría asesinado a un adulto mayor y a sus cuatro nietos en su huida de prisión

“Me estoy ahogando (…)”, se alcanza a escuchar. “Regrese a la orilla”, grita el efectivo.

El policía, quien fue identificado como ‘agente 1′, le responde: “Está bien, no voy a saltar detrás de ti”.

La pareja de Bickings se acercó y rogó a los uniformados que lo ayudaran a salir del agua, diciéndoles a los oficiales que amaba al hombre. “Él es todo lo que tengo”, sostuvo la mujer. “No puedo perderlo, se va a morir”, añadió.

Unos momentos después se escucha decir al oficial número 1 que Bickings “se fue por debajo y no ha vuelto a subir desde hace unos 30 segundos”.

PUEDES VER: Hombre casi pierde el pene tras chocar su auto mientras tenía sexo oral

Los agentes no se dirigieron a Bickings después, según se lee en la transcripción. Las autoridades indicaron que el hombre nadó no más de 40 yardas (36 metros) antes de angustiarse y “pronto se hundió y no resurgió”.

El periódico The Arizona Republic reveló que un equipo de Tempe Fire Medical Rescue sacó el cuerpo de Bickings del agua justo antes de las 11.30 a. m.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona y el Departamento de Policía de Scottsdale informaron en un comunicado que abrieron una investigación a los dos efectivos que intervinieron en el acto. Por el momento, precisaron, ambos elementos están de baja y sin goce de salario.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo