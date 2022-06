El impactante video de una mujer que da a luz en el mar y sin atención médica

Un encendido debate se ha apoderado de las redes sociales durante los últimos días, luego de que se viralizaran las imágenes del alumbramiento de Josy Peukert, una mujer alemana. Ella decidió dar a luz en contacto con la naturaleza, alejada de los hospitales y las enfermeras, por lo que dejó su país natal para hacerlo en la orilla del mar nicaragüense.

Las opiniones sobre este tipo de parto se dividen entre quienes creen que la mujer de 37 años ha actuado de manera “valiente” y las personas que encuentran la decisión muy peligrosa para ella y para el bebé.

“Se me metió esta idea en la cabeza: quería dar a luz en el océano”, explicó Peukert en sus redes sociales, quien viajó a Nicaragua desde Alemania. “Durante semanas controlé la marea, y cuando llegó el momento adecuado para dar a luz, supe que la playa sería segura para nosotros”.

La mujer dio a luz el 27 de febrero en compañía de su esposo, Benni Cornelius, de 42 años. Los otros 7 hijos de la pareja se fueron a pasar unos días con sus amigos cercanos mientras tomaba lugar el parto.

En el video vemos a la madre de rodillas en la orilla del mar mientras sufre contracciones. Luego de un pequeño corte, pasamos a ver cómo sostiene al recién nacido, aún con el cordón umbilical.

“Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien”, describió Peukert. “La suave arena volcánica debajo de mí me recordó que entre el cielo y la tierra no hay nada más que vida”.

El bebé se llamará Bodhi Amor Ocean Cornelius, y actualmente se encuentra de regreso en Alemania, junto a toda su familia. “Mi primer parto fue traumático en una clínica y mi segundo parto fue en casa”, dijo Peukert, y agregó que en todo el proceso no tuvo ninguna vigilancia médica. “No tuve citas con el médico ni me hice ecografías”.