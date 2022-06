Presidente de México, AMLO, rechaza asistir a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, este lunes 6 de junio, que rechazó la invitación para asistir a la IX Cumbre de las Américas ante la exclusión de varios países por parte del anfitrión, Estados Unidos, cuyo Gobierno confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela “no serán invitados”.

“Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Un funcionario del Gobierno de Joe Biden dijo este lunes a la AFP que “Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre” porque “Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos” en los tres países.

“Estados Unidos reconoce y respeta la posición de los aliados en apoyo del diálogo inclusivo. Los representantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua están inscritos para participar en los tres foros de partes interesadas”, dijo el funcionario de Washington.

Por su parte, el mandatario de izquierda consideró que “no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”.

“Lamento mucho esta situación, pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países, no acepto hegemonías, ni de China ni de Rusia ni de ningún país”, prosiguió.

“Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto, eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos”, dijo López Obrador.

El presidente mexicano destacó la “muy buena relación” que mantiene con su par estadounidense. “Es un hombre bueno” que enfrentó “presiones de los republicanos” para no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, explicó.

López Obrador adelantó que en julio visitará la Casa Blanca, momento que aprovechará para tratar con Biden “el tema de la integración de toda América. Mi planteamiento es que, así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América”, añadió López Obrador.

México exporta más del 80% de sus productos a Estados Unidos, en el marco del acuerdo comercial, en el que también está Canadá, T-MEC.

