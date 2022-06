Una stripper se presentó en una fiesta que resultó ser la despedida de soltero de su hermano

Una creadora de contenido para adultos de la plataforma Onlyfans contó en sus redes sociales una situación incómoda que le tocó vivir en una de sus presentaciones. Se trató de su actuación en medio de una fiesta organizada por los amigos de un pariente muy cercano a ella.

La joven, conocida como Kendra en sus redes, quien se desempeña como stripper, había sido contratada para la celebración de la despedida de soltero de su hermano, quien estaba presente en el show.

En su relato, ella comenta que no se dio cuenta de su presencia hasta que estuvo sin prenda alguna y posó su mirada en el público. La descripción de su video expone en una sola línea la vergüenza que le tocó vivir: “Terminé siendo la stripper en la despedida de soltero de mi hermano y no me di cuenta hasta que estuve completamente desnuda”.

De inmediato, los usuarios se preguntaron si la situación fue real o solo un invento de la mujer para acumular comentarios y ‘likes’. Algunos cibernautas se mostraron suspicaces acerca del por qué Kendrá no había reconocido al menos a un amigo de su hermano.

“Yo me habría dado cuenta de todos los amigos de mi hermano y, obviamente, de mi hermano”, expuso un internauta.

Finalmente, sus fieles seguidores la defendieron y arremetieron contra quienes la critican, ellos aseguraron que el motivo por el que no observó a su hermano ni a sus amigos debió ser por la poca iluminación del lugar.