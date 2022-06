¿Qué presidentes asistirán a la Cumbre de las Américas 2022 y quiénes no?

La Cumbre de las Américas, el encuentro político de más alto nivel en el hemisferio occidental, se realizará del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, ciertas exclusiones realizadas por el Gobierno de Joe Biden han hecho que varios líderes de la región elijan no asistir al evento.

Países como Honduras, Bolivia, México o Guatemala han decidido dar un paso al costado argumentando que, si no incluyen a todos sus vecinos latinoamericanos en la cumbre, ellos tampoco formarán parte de la asociación.

“La cumbre debe seguir por lo menos con los cancilleres representantes de los presidentes que se rehúsan a asistir. Esta es una oportunidad para abordar el tema de inmigración, la inflación, la pobreza y la recesión en Estados Unidos y otros países.”, dijo Francisco Moreno, activista del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) en el sur de California a Los Ángeles Times.

Países que asistirán a la Cumbre de las Américas

Argentina

El mandatario argentino, Alberto Fernández, envió una carta para confirmar su asistencia al comité organizador y más tarde recibió una llamada de su par estadounidense, Joe Biden, con quien mantuvo una conversación de 25 minutos, precisó la fuente a la agencia AFP.

El jefe de Estado habría decidido asistir al evento tras conversar con distintos mandatarios de la región, como Andrés López Obrador de México, Gabriel Boric de Chile y Luis Arce de Bolivia, según medios locales.

Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas y mantendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, informó este miércoles 1 de junio la agencia AFP.

“Será una reunión bilateral, reservada, en la cual vamos a actuar para coordinar nuestras relaciones. Los gobiernos son pasajeros, pero los países son eternos. Hay interés de Biden de conversar con nosotros”, dijo Bolsonaro a CNN Brasil.

Canadá

La Casa Blanca comunicó que Justin Trudeau había confirmado su asistencia al evento en una llamada directa con Joe Biden, en la cual charlaron sobre los temas a tocar en la cumbre.

Una de las prioridades del primer ministro de Canadá, según altos funcionarios canadienses, es la promoción de la democracia en el continente.

Chile

Antonia Urrejola, canciller de Chile, informó semanas atrás que el presidente de ese país, Gabriel Boric, asistirá a la Cumbre de las Américas a pesar de estar en contra de la exclusión de sus vecinos.

Esto fue posteriormente confirmado por el mismo mandatario, cuya presencia en el evento se convertirá en su primera instancia de carácter multilateral desde que asumió como jefe de Estado.

Costa Rica

Costa Rica confirmó que finalmente asistirá a la Cumbre de las Américas tras poner en duda su participación frente a las exclusiones anunciadas.

“Vamos a llevar propuestas de integración regional, de colaboración, de que Costa Rica es un país que comparte valores con países de América sobre respeto a los derechos humanos, de protección al ambiente, propiedad privada, mano de obra capacitada y que el mundo debe venir a invertir y generar trabajos”, mencionó el presidente Chaves Robles a medios locales.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó su asistencia al evento el último 19 de mayo. El anuncio se dio en el marco de una visita al país sudamericano por parte de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

“El presidente Biden y yo coincidimos en temas que afectan a nuestros pueblos como el narcotráfico, la falta de empleo y, al mismo tiempo, sabemos que nuestras relaciones de amistad y propósitos de bienestar serán determinantes para superar los problemas”, añadió el mandatario ecuatoriano.

Panamá

Laurentino Cortizo confirmó en abril que participaría en el encuentro, aunque evidenció su desacuerdo con la exclusión de sus vecinos al decir que “Panamá aboga por una convocatoria amplia, inclusiva y de todos los países del continente”.

Agregó que el tema central a debatir en la Cumbre de las Américas debe ser “la recuperación económica pospandémica, más allá de la polarización que haya realmente en esa agenda común”.

Paraguay

El presidente Mario Abdo Benítez asistirá a la IX Cumbre de las Américas, anunció el último miércoles 4 de mayo el nuevo canciller paraguayo, Julio César Arriola, el mismo día que asumió el cargo.

Esto fue confirmado por Benítez el último jueves 2 de junio, en el que aseguró que presentará a su país como “estratégico para la inversión”.

Perú

El jueves 2 de junio, el Congreso peruano le dio permiso al presidente Pedro Castillo para que participe en la cumbre que tomará lugar la próxima semana en Washington, Estados Unidos. El mandatario no se ha referido personalmente al evento.

Cabe resaltar que el permiso antes mencionado, es un requisito para que los presidentes del país viajen al extranjero.

República Dominicana

Luis Abinader confirmó su participación en la cumbre y afirmó que respetaba la decisión de Estados Unidos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Estados Unidos “es el país anfitrión y en ese sentido tiene la potestad de invitar a quienes ellos quieran”, indicó el mandatario en una rueda de prensa sobre la cita, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, viajará a la ciudad estadounidense de Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas.

La asistencia se confirma después de que el Senado aprobara la autorización para que Lacalle Pou se ausente por más de 48 horas del cargo, “a los efectos de participar en la IX Cumbre de las Américas”.

Países que no asistirán a la Cumbre de las Américas

Bolivia

El presidente Luis Arce confirmó que no participará en la reunión tras la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En un contacto con los medios, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró que Arce “va a mantener su posición” y no asistirá al evento hemisférico “en tanto exista una política de exclusión” sobre las naciones mencionadas.

Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no asistirá a la Cumbre de las Américas después de que Estados Unidos decidiera excluirlo de la lista de invitados.

“Puedo asegurar que en ningún caso asistiré”, dijo el Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que agradeció “la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones”.

El Salvador

El diario La Voz de América consultó fuentes de la Casa Presidencial de El Salvador respecto a la posible participación del presidente Nayib Bukele en la cumbre. La respuesta fue que hasta el momento el mandatario no había confirmado ni rechazado participar en el evento.

El panorama no ha variado desde entonces, el último 2 de junio, pero frente al pronto inicio de la reunión, muchos toman el silencio como una confirmación de rechazo.

Guatemala

Hasta el último 3 de junio, el canciller guatemalteco Mario Búcaro aseguró que el viaje del presidente Giammattei “aún no está confirmado” y enfatizó que están “evaluando todas las opciones”.

Sin embargo, el pasado 17 de mayo, el mandatario dijo en un evento público que creía que Estados Unidos “no lo iba a invitar” a la Cumbre de las Américas, razón por la cual adelantó: “yo ya mandé a decir que no voy a ir”.

Honduras

Hasta ahora la presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, no había confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas, condicionando su participación a la invitación de todos los presidentes.

Ante la negativa de Estados Unidos, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, representará al país en el evento.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene”, comentó en la conferencia de prensa el 3 de junio.

Nicaragua

Estados Unidos no invitó al presidente Daniel Ortega, quien antes de que se confirmara su exclusión, ya se había pronunciado en contra de la cumbre.

“Olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre No nos interesa esa cumbre, no enaltece a nadie”, reafirmó Ortega durante una actividad en Managua hace una semana.

Venezuela

Estados Unidos dijo el 26 de mayo que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro no estaría invitado a la Cumbre de las Américas. Pese a las restricciones, el mandatario aseguró en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que estará presente de manera simbólica.

“Nosotros tenemos nuestros trucos. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos”, afirmó Maduro, a la vez que insistió en que habrá “sorpresas”.

¿Qué temas se tocan en la Cumbre de las Américas?

Históricamente, estas reuniones han tocado temas como la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo; el aumento de la competitividad económica; el mejoramiento del acceso a la energía limpia y a la tecnología de la comunicación; y al fortalecimiento de la seguridad regional y combate al tráfico ilícito.

En esta edición, además de la cumbre con los líderes de la región, Estados Unidos realizará tres foros oficiales: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de CEO de las Américas.

“(El Gobierno busca fomentar) un mayor diálogo entre los jefes de Gobierno y los pueblos y empresas de las Américas para abordar los retos y oportunidades hemisféricos, como la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital”, explicó la administración de Biden sobre los foros.

Con información de EFE.