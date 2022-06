Exactrices de cine para adultos como Lana Rhoades y Mia Khalifa ganan millones de dólares en OnlyFans

Diversas artistas de la industria del cine para adultos decidieron dejar su vida frente a las cámaras de grandes estudios y tomaron las riendas de su propio contenido en OnlyFans, donde controlan sus tiempos, interactúan con sus seguidores y reciben la mayor parte de las ganancias que generan (salvo el porcentaje que corresponde a la web).

La industria puede ser un lugar terrible para muchas jóvenes que se meten en ella. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió con la artista Mia Khalifa, quien solo filmó 11 videos en su breve paso por la escena y se arrepintió de ello.

“Lo primero que aparece (cuando me googlean) es un sitio del que no tengo control, pero que desde el inicio está escrito en primera persona, como si fuera mío. Y en mi Wikipedia se publica como mi sitio web oficial. Y hemos intentado innumerables veces eliminarlo, incluso a través de acciones legales, pero la compañía no escucha. Y les hemos hecho innumerables propuestas”, dijo en una entrevista con BBC.

Eventualmente, Mia citó las amenazas del grupo terrorista ISIS como una razón para retirarse.

Justamente es ella una de las personas que encontró en OnlyFans un reinicio que le permitió tomar el control de su imagen en internet.

Las estimaciones más moderadas de su riqueza, por Wealthy Gorilla, sitúan su patrimonio neto en un total de 3,03 millones de dólares.

Otras de las exponentes del cine para adultos que migraron a OnlyFans son estrellas como Alexis Texas, Asa Akira y AJ Applegate, así como una de las más grandes: Lana Rhoades, quien ya ha hablado en el pasado de sus malas experiencias en la industria.

“Hubo tres o cinco (escenas) que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaran a un set con alguien que era demasiado mayor o que me presionaran para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo”, contó en una entrevista con LAD Bible.

Ahora, Lana gana millones en OnlyFans con control total de su propio trabajo.

Esto dijo en conversación con en el canal de YouTube ‘BFFs: Dave Portnoy, Josh Richards & Bri Chickenfry’ sobre sus ingresos: “Tenía probablemente 100.000 dólares en mi cuenta bancaria cuando dejé de filmar y ahora soy multimillonaria”.

Se cree que su patrimonio neto supera los 23 millones de dólares.