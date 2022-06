Mujer denunció haber sido violada por su padre, abuelo y tío cuando aún era niña

María de los Ángeles Tobio, argentina de 35 años, manifestó que fue ultrajada por su padre, abuelo y tío paterno cuando aún era una menor de edad.

‘Marita’, como es mayormente conocida, contó que se alegró mucho cuando su madre logró echar de la casa a su violento progenitor, aunque no le pudo explicar el motivo detrás de su algarabía. Años después, cuando su padre Juan Carlos Tobio empezó a acosar a su hija adolescente, se presentó en una Comisaría de la Mujer para denunciar a sus tres familiares por haberla violado desde que tenía 3 años. El abuso se dio hasta los 12 años.

“Jamás pensé que iba a poder contarlo, ponerlo en palabras. Imaginar que pudiera pasarle algo así a mi hija me hizo romper el silencio, y lo conté. Después, lloré todo un mes”, relató ‘Marita’ al diario Clarín.

No obstante, tras colocar la denuncia, María de los Ángeles encontró el primer obstáculo en su lucha por justicia. La acusación fue archivada por un juez por haber prescrito. La víctima apeló y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dispuso reabrir su causa, esta vez bajo un juicio de “de reparación moral y pública”, inédito en la ciudad argentina.

En los últimos días, el ente de justicia dio a conocer el fallo del caso, que revoca la resolución de Garantías, que beneficiaba al padre de Marita. Sin embargo, Juan Carlos Tobio no podrá ser condenado debido a la prescripción inicial y, de momento, se encuentra no habido, por lo que no formará parte de las audiencias.

“Ir a juicio para remover esto una y otra vez para que los jueces digan sí, es culpable, y le den una palmadita al violador, es decirle: ‘ya sé lo que le hiciste a la nena, pero estás libre’. Es un mensaje de total impunidad para todos los violadores”, señaló la mujer, que seguirá exigiendo justicia.