Intenta comprar cocaína, pero le venden jabón en polvo y le disparan en la pierna

La Policía argentina encontró al sujeto visiblemente herido cuando caminaba durante la madrugada por la vía pública. El sujeto confesó que se sentía sumamente violento tras ser estafado.

“No me vendieron mi droga, y me además me dispararon”, contó el hombre estafado. Foto: Clarín