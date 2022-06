Se conocieron en un funeral y ya llevan 6 años de casados: ella tiene 77 y él 23

Hay un dicho coloquial que muchas personas enamoradas utilizan: “Para el amor no hay barreras”. Parece ser que este caso es uno de los más sobresalientes. La historia de Almeda Hardwick, de 77 años, y Gary, de 23, ha dado la vuelta al mundo.

En estos días, ambos han celebrado su sexto año de aniversario de matrimonio. Aunque para algunos la diferencia de edad suene alarmante, ellos han fortalecido su relación y aseguran que desean cumplir muchos más años de casados. “Hay amor y sexo excelente”, confiesan con una sonrisa pícara los dos.

¿Cómo se conocieron?

El amor los flechó a primera vista cuando ambos se conocieron en el velorio de uno de los hijos de Almeda. Esto ocurrió cuando ella tenía 71 y él bordeaba los 17 años. Con 53 años de diferencia, Almeda pensó que “él era el indicado”; sin embargo, existían muchos tabúes y críticas que temió atravesar.

Según el Daily Mail, Gary se define a sí mismo como una persona “muy madura para su edad”. Además, comentó al medio que siempre le atrajeron más las mujeres mayores, antes que las de su edad.

“Nunca me atrajeron las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaban las mayores. Mi temor fue cuando le dije a mi abuela, quien me crió, y no sabía cómo lo tomaría. Pero ella nos aceptó”, relató.

Gary ya ha salido con una mujer mayor, aún cuando él era menor de edad. No obstante, su relación con Almeda es la primera que tiene con alguien que supera los 70 años.

Según cuenta el novio, bastaron dos semanas para que le pidiera la mano a su amada. Con la idea del matrimonio, ambos fueron a casa de Gary para pedir la bendición de Tammy y Carolyn, madre y abuela de Gary. La celebración se realizó el 26 de octubre del 2015, cuando él ya había cumplido los 18 años de edad.

¿Cómo es su vida en pareja?

Gary y Almeda llevan una vida como la de cualquier pareja casada. A través de sus redes sociales, reflejan su día a día y la felicidad que están viviendo actualmente. En una de esas publicaciones, Gary dedicó un video para su esposa por el Día de San Valentín.

“Celebro nuestro amor y agradezco a Dios por enviarme a mi ángel, mi alma gemela, todos los días”, escribió.

En tanto, Almeda confesó que es la primera vez que se siente plena en un matrimonio. “Mi relación actual es un torbellino. Siempre nos felicitamos, nos besamos. Estamos disfrutando de nuestra relación. Cuando conoces a esa persona perfecta, es cuando sabes que no quieres perder ese sentimiento”, afirmó.

Finalmente, Gary sentenció que se siente seguro con Almeda pese a los prejuicios que existen en la sociedad. “Nunca siento que me estoy perdiendo nada por estar casado con Almeda”.