Fue al hospital por neumonía y descubrió que sus órganos estaban en los lugares equivocados

Olesya Kulikova ha pasado gran parte de su vida en hospitales porque, desde niña, presentó varios problemas de salud. No obstante, en 2009, la joven, quien vive en Rusia, descubrió el origen de sus padecimientos. Ella sufre de ‘situs inversus totalis’, anomalía por la cual los órganos más importantes de su cuerpo están sitiados en los lugares equivocados.

“Cada vez que me hago un examen médico, tengo que explicar que mi corazón está a la derecha, no a la izquierda, como todas las personas. Durante los electrocardiogramas, debo decirles a los doctores que coloquen los electrodos al otro lado”, contó la joven de 27 años al diario The Sun.

Kulikova descubrió que su corazón estaba en la parte derecha a los 14 años; cuatro años después, cuando cumplió la mayoría de edad, supo que su hígado se encontraba en el lado izquierdo. Y, en 2019, mientras estaba internada por neumonía, recibió un diagnóstico médico que señalaba que sus pulmones estaban ubicados al revés, como si estuvieran reflejados en un espejo.

Su dolencia ocasionó que la joven rusa padezca el síndrome de Kartagener, condición que le dificulta expulsar desechos o fluidos de los pulmones y que ha generado que Kulikova sufra de neumonía cuatro veces.

Pese a su condición, Olesya Kulikova escribe un blog donde cuenta sus experiencias y busca ayudar a que las personas que sufren esta enfermedad (1 entre cada 10.000 habitantes) no se sientan tan solas. Asimismo, la joven señaló que va con frecuencia al gimnasio para mejorar su calidad de vida.

“Me escribieron personas de todos los países, la mayoría me hace preguntas sobre mi salud”, concluyó.