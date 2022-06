Demandan a Tesla tras muerte de doctor dentro de uno de sus vehículos por presunto fallo en puertas

Omar Awan sufrió un accidente en el 2019, cuando su auto impactó contra unos árboles y quedó atrapado. El hombre, que ejercía como doctor, falleció por inhalación de humo y quemaduras tras la explosión del vehículo.

Aunque el hecho sucedió hace tres años, la familia ahora ha interpuesto una demanda contra la empresa Tesla de Elon Musk luego de que un informe revelara que el modelo del carro que manejaba Awan tenía desperfectos en las manijas.

“No pudieron encontrar la perilla de la puerta para tratar de entrar de esa manera y, lamentablemente, no pudieron sacar al conductor”, explicó en su momento un portavoz de la policía para un medio local. “Intentaron romper las ventanas y puertas, pero no tuvieron éxito, las llamas eran muy fuertes”, agregó.

De acuerdo a la manifestación de testigos, el doctor estaba con vida luego del choque, pero no lo pudieron sacar debido a las fallas de las manijas de las puertas del Model S, un auto futurista de la prestigiosa marca.

En el archivo que fue presentado a las autoridades de Florida se indica que el automóvil estaba defectuoso, y que, por ello, no pudieron abrir las puertas. No obstante, Tesla salió a negar las acusaciones a través de un comunicado, en el que señalaba que el culpable fue Awan y no el vehículo.

De acuerdo a informes policiales que se presentaron luego de ocurrido el accidente, el médico estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y a excesiva velocidad.

“Estos autos futuristas tienen beneficios, pero también tienen riesgos muy, muy altos, y sí, la muerte es uno de ellos”, señaló Liliana, esposa del doctor a NBC South Florida.

Es preciso mencionar que este accidente se suma a la lista de investigaciones que tiene la empresa de Elon Musk por propiciar varios desastres debido al mal funcionamiento del piloto automático y distintas fallas de sus autos.