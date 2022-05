Mujer sueca de 103 años bate récord de la persona más anciana que salta en paracaídas

Una mujer sueca de 103 años logró el récord mundial de la persona más anciana en dar un salto en paracaídas, el último domingo. Contó que lo festejó degustando un pequeño pastel al lado de sus familiares y algunas amistades.

Se trata de Rut Larsson, quien había buscado desde hace muchos años la aventura, la sensación de vacío, la emoción del saltar y de volar en el aire. En diálogo con la agencia de noticias sueca TT, la mujer contó que saltar de un paracaídas era de las metas que tenía hace décadas .

“Ahora ya no veo muy bien, pero me sentí bien... Es una sensación agradable”, contó Rut Larsson.

“Fue maravilloso hacer esto. Había pensado en esto desde hace mucho tiempo... Todo salió como planeado”, manifestó al medio local.

Además, aseguró que estaba feliz, que era la experiencia con la que había soñado y que no surgieron contratiempos.

Cabe precisar que Larsson saltó con la compañía del paracaidista Joackim Johansson desde la localidad de Motala (provincia de Östergötland), en Suecia, y que terminó aterrizando en el aeródromo de la región, donde la estaban esperando miembros de su familia y algunos amigos.

Asimismo, manifestó que debido al aire y la caída libre no podía ver bien, pero que sí se sentía muy bien, aunque no mencionó nada sobre nervios o temores que haya tenido en el proceso. No obstante, sí destacó que le gustó más la parte cuando descendía con lentitud.

Al llegar del salto, un trabajador del Guinness World Records estaba pendiente para evidenciar que se cumpliera el reto y poder entregar el trofeo a Larsson.

El anterior adulto mayor tenía 103 años con 181 días cuando batió la marca; sin embargo, esta mujer logró la hazaña a sus 103 años y 259 días de edad.

