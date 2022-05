La mujer que tuvo 10 matrimonios y 10 divorcios: “Seguiré intentando hasta encontrar a quien me ame”

Cassey, una mujer de 56 años de Estados Unidos, se ha vuelto famosa debido a sus frustradas historias de amor. Son 10 matrimonios y 10 divorcios los que vivió, y afirma no rendirse ante la búsqueda de su verdadero amor.

La mujer, que ha vivido en 17 casas, brindó una entrevista para el programa “Dr. Phil” con el objetivo de encontrar el por qué de sus rupturas amorosas.

El matrimonio más largo que ha tenido duró ocho años; y el más corto, solo seis meses. En 2020, terminó su relación con el número 10.

“Cuando estoy en un matrimonio y no puedo soportarlo más, generalmente soy la primera en decir: ‘Eso es, nos vamos a divorciar’, y renuncio”, contó Cassey.

El Dr. Phil se sorprendió al enterarse de la cantidad de esposos, y preguntó: “¿Diez veces, en serio?”. “Sí. He llegado al punto en el que no sé si reír o llorar. A veces hago ambas cosas”, respondió la mujer.

Cassey ha llevado una vida difícil. Los hijos, durante la entrevista, afirmaron que su madre consumió drogas en el pasado.

Jennifer aseguró que su mamá consume drogas. Foto: "Dr. Phil"

“Mi mamá pasó del alcohol a consumir drogas serias, incluida la metanfetamina”, dijo Jennifer, la hija de Cassey. También admitió haber consumido esta sustancia con su madre durante muchos años de forma esporádica.

“Empecé a consumir metanfetamina cuando tenía 16 o 17 años; y después de que mamá se enteró, empezó a consumir conmigo”, indicó la joven.

Por su parte, Cassey aceptó su consumo, pero manifestó que no era frecuente: “Nunca fui una adicta. Más bien fue como un incursionar en eso para mí”.

Asimismo, contradijo lo dicho por su hija, ya que niega haberse drogado por tantos años. Afirmó también no ser responsable de los actos de su primogenita. “Ella ya consumía. No es que yo la traje (así) a esta vida”, agregó.

Justin, otro de sus hijos, señaló que aún está resolviendo los problemas que le ha traído el ver a su madre casada tantas veces.

Justin aseguró que su mamá no les prestaba atención cuando eran chicos. Foto: "Dr. Phil"

“Cuando me quedaba con mi mamá cuando era adolescente, realmente nunca tuve mi propia habitación. Realmente nunca tuve mis cosas allí”, manifestó Justin.

Jennifer mencionó lo mismo al lamentar haber vivido en siete casas diferentes cuando era niña. “No creo que mi mamá nos haya cuidado muy bien. No estaba muy atenta”, agregó.

Los jóvenes también opinaron sobre las relaciones de su madre. “Creo que ella tiene miedo de estar sola”, dijo Justin. “Se casó por dinero, no por amor o felicidad. Cree que el dinero es lo que la hace feliz”, concluyó Jennifer.

Ahora, Cassey quiere concluir la relación con su actual esposo por llamarla “fanática del control”.

A pesar de todo lo que ha vivido, no cesa en su esperanza de encontrar al “amor de su vida”. “No me importa cuántos matrimonios sean necesarios, seguiré intentando hasta encontrar a quien me ame”, expresó.