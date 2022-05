¿Por qué Colombia votó así y qué escenarios se pueden presentar para la segunda vuelta?

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio tras los resultados de las elecciones, que mostraron un giro histórico en la política del país. Además, la participación del 54,9% es la más alta en una primera vuelta desde la década de los 70.

De acuerdo al preconteo informativo de la Registraduría Nacional, y con el 99,99% de las mesas informadas, Petro sumó el 40,32% de los votos; Hernández obtuvo un 28,15%; y Federico “Fico” Gutiérrez, un 23,91%.

Más de 39 millones de colombianos estaban habilitados para acudir el último domingo a las urnas en un país en donde el voto no es obligatorio .

Los comicios se dieron en medio de una profunda polarización por el descontento social derivado de la inequidad y la pobreza, además de demandas para disminuir la inseguridad en las ciudades y la violencia en las zonas rurales donde operan grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.

Más del 85% de los colombianos piensa que la nación sudamericana va por mal camino. Desde los años 90, el momento más critico del conflicto armado, no se reportaban números de pesimismo tan altos. En ese sentido, todos los candidatos ofrecían un cambio, aunque no de la misma dimensión .

Las propuestas de Petro y Hernández, dos políticos que están en contra de los partidos que gobernaron Colombia las últimas décadas, fueron las más convincentes, según los resultados oficiales.

¿Por qué Petro y Hernández llegaron a segunda vuelta?

En diálogo con Revista Semana, el estratega de Rodolfo Hernández, Ángel Beccassino, alegó: “ Él (Petro) trató de transformarse en otro personaje y tomar otro vestuario y otra sonrisa que no es de él . Además, ser amable frente a aquellos a los que le genera miedo. En esa transformación, creo, Petro se ha debilitado. No es el Petro que tenía una propuesta clara, diferente a otras propuestas, pero que era auténtico en 2018″.

“ En este momento hay un Petro que está actuando, mientras un Rodolfo Hernández que es Rodolfo Hernández . Hay un símbolo que dice mucho: fíjese dónde dio el discurso este domingo Gustavo Petro, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá, un símbolo de la politiquería de Colombia; mientras Rodolfo Hernández envía el mensaje de cierre desde la cocina de su finca. La sencillez que ha tenido esta campaña se reflejó hasta último momento y la gente percibe eso”, añadió.

Para el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, el resultado de Rodolfo Hernández fue “inédito”, dejó “a los partidos políticos muy lesionados” y fue un mensaje de “rechazo” a las colectividades, según recogió el periódico El Tiempo.

El también exalcalde de Bucaramanga durante el cierre de su campaña, en Pié de Cuesta (Santander, Colombia). Foto: EFE

Indicó que “por las banderas que enarboló Cambio Radical en la campaña de Federico Gutiérrez, no tendría coherencia ideológica” respaldar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el balotaje.

Por otra parte, el senador conservador y presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, sostuvo que Hernández es un ciudadano que “paga impuestos, es amigo de la economía de libre mercado y se podría decir que es el Donald Trump colombiano”.

“En el partido nos toca el martes tomar decisiones sobre la segunda vuelta, pero el camino parece sencillo y es que la colectividad llegue a apoyar a Rodolfo”, expresó Gómez.

El senador conservador Efraín Cepeda fue más categórico. “El pueblo fue más inteligente que muchos de sus dirigentes y se dio cuenta de que Petro no es el adecuado para gobernar a Colombia”, apuntó.

En tanto, el senador por el Partido de la U y expresidente del Congreso, José David Name, señaló que varios sectores de esa colectividad respaldarán al ingeniero. “La ideología de él es muy parecida a nosotros. Él es derecha o centroderecha. Va a respetar la propiedad privada, las pensiones y la propiedad de la tierra, entre otros”, explicó.

Respecto a las alianzas, Hernández reconoció que ya llamó a Fico y a Fajardo, con quienes se reuniría esta semana y añadió: “No. Nosotros no vamos a hacer alianzas porque yo me inscribí como independiente . Ese no es mi compromiso”. En su lugar, dijo: “Vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno y yo seré en él ejecutor de esa filosofía para sacar adelante entre todos al país”.

Gustavo Petro busca imponerse sobre Rodolfo Hernández en la segunda vuelta del próximo 19 de junio. Foto: EFE

Escenarios para la segunda vuelta

“Hay dos tipos de cambio, pero los dos confluyen en uno solo: populismo y demagogia. Ahora, si me pregunta cuál de los dos va a ganar, creo que ninguno de los dos supera al otro. Lo que va a dar la puntada para que alguno de los dos gane es que hay mayor miedo a Gustavo Petro que a Rodolfo Hernández”, contó a Forbes el gerente de la firma Estrategia y Poder, Carlos Arias.

Si bien el cupo de Petro en el balotaje ya era seguro, la llegada de Rodolfo Hernández ha sido calificada como una “sorpresa total” , según la consultora senior de Riesgos Globales e Investigaciones de FTI Consulting, Daniela Cuellar. No obstante, tiene una explicación.

“Lo que ha pasado en Latinoamérica es que hay una reacción fuerte contra el status quo político del momento, lo que llevó a la victoria de Boric, Lasso o Castillo, que más allá de que la gente busque un modelo político, quiere un cambio. Lo que está pasando en Colombia es que los dos candidatos líderes son aquellos que muestran un mayor cambio en el gobierno actual”, explicó la experta.

Por su lado, Arias aseveró que no es posible decir que no es posible afirmar que el status quo fue abolido en estos comicios, pero sí queda débil y deslegitimada la forma en la que lleva reinando la política en Colombia desde hace décadas.

‘Fico’ Gutiérrez apoyará a Rodolfo Hernández

El tercer lugar de Federico Gutiérrez supone una histórica derrota de la derecha oficialista y tradicional, y confirma los deseos de cambio de los millones de colombianos.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Votaremos por Rodolfo y por Marelen Castillo ”, declaró Gutiérrez en apoyo a Hernández y su compañera de fórmula, una jugada que puede ser clave en segunda vuelta.

“La democracia se cuida y se respeta. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia . Sería un peligro”, añadió.

‘Fico’ Gutiérrez quedó en el tercer lugar de la elecciones presidenciales en Colombia con el 23,91% de apoyo. Foto: AFP

¿Qué ha dicho Sergio Fajardo tras su derrota electoral?

El candidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, reconoció su derrota en la primera vuelta presidencial, felicitó a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández por su triunfo y les deseó suerte por el bien de Colombia.

“Estaba claro que Colombia iba a cambiar; quedó claro que Colombia quiere cambiar ”, enfatizó Fajardo.

Asimismo, detalló que este lunes se van a reunir los miembros de la Coalición de la Esperanza para manifestar una posición sobre cuál es el camino a seguir en el nuevo contexto político.

Sergio Fajardo no consiguió pasar a la segunda vuelta. Foto: Colprensa

“No tengo duda de que nuestras posiciones están vigentes. Somos un polo a tierra, que cuando Colombia quiera mirar más allá de ese malestar, nos va a encontrar”, afirmó.

Fajardo aseguró que, en este nuevo contexto, la batalla contra la corrupción y la importancia de la educación, tesis que él ha defendido, deben seguirse manteniendo .

“Lo único que quiero decirles es que cuidemos a Colombia. Nuestra Colombia está muy adolorida. Tiene esa mezcla de rabia, insatisfacción y tristeza. Vamos para una época muy difícil”, concluyó.

