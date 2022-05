¿Cuáles son las polémicas más sonadas de Rodolfo Hernández?

Conoce más sobre Rodolfo Hernández. Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia han sorprendido a más de uno, y si bien Gustavo Petro fue el indiscutible vencedor, no ha logrado ganar en primera vuelta —lo que era su objetivo—, por lo que ahora deberá medirse con el líder millonario que fue alcalde de Bucaramanga. Este superó las expectativas de las encuestas y hoy tiene posibilidades de vencer a Petro en el balotaje del 19 de junio.

Este ingeniero de 77 años se ha caracterizado por emitir comentarios machistas y estar involucrado en actos polémicos, ya que, además de tener denuncias por corrupción, ha prometido “acabar con la robadera”.

Polémicas en las que estuvo envuelto Rodolfo Hernández

En una entrevista, Hernández llegó a decir que el fútbol femenino era “recreativo”, luego de que el periodista Chemas Escandón le preguntara si le gustaba este deporte. El candidato respondió que “no veía eso”.

Igualmente, después de que un ciudadano se quejara por la presencia de unas vallas que obstaculizaban el paso en Bucaramanga, ciudad donde Hernández fue alcalde, este llamó a su secretaria de seguridad, y ella le respondió que los bomberos no estaban en la capacidad de solucionar dicho problema. Al respecto, el candidato les llamó “barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un taburete”.

También tuvo comentarios contra las mujeres venezolanas, a quienes las catalogó como “fábrica para hacer chinitos pobres”. Y luego ratificó su posición en entrevista con el diario El Tiempo diciendo: “Por Dios, no hagan más chinitos. Más desgracias para esa gente, más pobreza. No se puede alimentar más bocas o que me cuenten esa magia”, culpando a las migrantes de sus embarazos.

Pero quizá el escándalo más sonado del exedil bumangués ha sido cuando golpeó al concejal Jhon Jairo Claro en 2018 mientras era alcalde , por lo que fue suspendido ocho meses por la Procuradoría.

¿Quién es Rodolfo Hernández?

Rodolfo Hernández Suárez en un ingeniero civil de 77 años de edad, quien se convirtió en un próspero empresario y fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2020.

Tiene una investigación en su contra por favorecimiento ilícito, proceso que debería iniciar como juicio el próximo 21 de julio. La Fiscalía lo acusa de adjudicación ilegal de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basura en el relleno sanitario de El Carrasco. Sin embargo, pese a su renuncia al cargo de burgomaestre, su gestión obtuvo como resultado final una aprobación del 84%.