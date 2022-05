China no logra consenso para gran acuerdo de seguridad con países del Pacífico Sur

Pekín buscaba suscribir un acuerdo de seguridad y desarrollo por 5 años con varios países de la región con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Chinese President Xi Jinping attends the opening ceremony of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 4, 2021. (Photo by LEO RAMIREZ / AFP)

Agencia AFP AFPespanol ediciondigital@glr.pe