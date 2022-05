Javier Milei insiste en el libre comercio de armas: “Basta de corrección política”

Javier Milei reafirmó su postura y dijo que, en un eventual gobierno suyo, permitirá que la población porte armas de fuego para defenderse contra la inseguridad. “Basta con la doctrina Zaffaroni (juez argentino), de la corrección política”, exigió. El líder de La Libertad Avanza no mostró intenciones de cambiar de opinión, incluso frente al reciente tiroteo en Texas, Estados Unidos.

“Aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos que donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”, argumentó en diálogo con TN.

“Un delincuente tiene dos casas. Hay una que la familia está armada hasta los dientes, la otra no tiene armas, ¿a cuál te crees que va a atacar?”, preguntó.

Al mismo tiempo dijo que, durante un mandato suyo, las penas serían mucho más duras que las actuales porque “el que las hace las paga”. Incluso mencionó la posibilidad de crear cárceles privadas donde los presos puedan pagar sus condenas trabajando. Todas estas propuestas son consideradas populistas por los expertos y carecen de fundamentos.

Estas penas aplicarían también para las personas que, contando con el privilegio de portar un arma, rompan las normas. Con esto en mente, dijo que no tendría problemas con que “la gente pueda tener armas libremente”. “No tengo problemas que puedan comprarlas en los supermercados”, añadió.

“Yo entiendo que esto es absoluta y políticamente incorrecto, y que toda la progresía va a decir que esto es peligro. Cuando vos prohibís que los individuos tengan armas, a los únicos que se lo estás prohibiendo es a los honestos que quieren otro tipo de seguridad, porque los delincuentes siguen teniendo las armas”, explicó.

Y añadió: “A mí no me gustan las armas, pero hay personas que no tienen ese problema. Cuando te viene a atacar el delincuente con armas, ahí el Estado no llega”.

Javier Milei: “Si entro al ballotage, soy el próximo presidente”

Habiendo tomado la decisión de presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2023, Milei se mostró confiado en cuanto a sus posibilidades de triunfar en la segunda vuelta de dichos comicios.

“Si entro al ballotage, soy el próximo presidente argentino”, aseveró Milei, quien apareció entre los primeros lugares de una eventual elección, según encuestas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.