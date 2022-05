Mujer dice estar enamorada de un avión y tiene relaciones sexuales con su réplica

Sarah Rodo tiene 23 años y vive en Dortmund, Alemania, aunque realiza constantes viajes por Europa debido a que, como ella misma confiesa, está enamorada de un avión, modelo Boeing 737. al que llama cariñosamente ‘Dicki’.

“ Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo ; me hace la persona más feliz. También vuelo muy a menudo para simplemente sentirlo y escucharlo”, reveló la joven al diario Mirror online.

La mujer se identifica a sí misma como ‘Objectum Sexual’, y es parte de un grupo poblacional que se siente atraído físicamente por objetos inanimados. Si bien Sarah ha tenido relaciones con otros humanos, ella señala que jamás se había sentido tan completa como su peculiar ‘novio’.

“Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente; lo noté por primera vez cuando tenía 14 años. También tuve dos relaciones con hombres, porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia,”, manifestó al medio británico.

Rodo tiene dos tatuajes de la aeronave en su brazo, además posee 50 réplicas del modelo que duermen junto con ella en su cama, y con las que, según dijo, ha tenido relaciones sexuales.