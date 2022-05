Elecciones en Colombia 2022: los comicios más observados en la historia del país

Las elecciones presidenciales en Colombia han convocado a 27 organizaciones internacionales para hacer acompañamiento técnico y observación electoral, lo que hace que estos comicios sean unos de los más seguros en la historia del país.

Entre las organizaciones que realizarán esta labor están la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la International Foundation for Electoral Systems IFES, Transparencia Electoral, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos OEA, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA Internacional, la Association of World Election Bodies AWEB, la Unión Interamericana de Organismos Electorales Uniore, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas AMEA y la Misión de Acompañamiento Internacional MAI.

Por otro lado, las misiones de carácter técnico se encuentran integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales de distintos países. Entre estas instituciones se encuentran el Centro de Asesoría y Promoción Electoral Capel, Transparencia Electoral, la Organización de Estados Americanos OEA y el Centro Carter.

El jefe de la Misión de la OEA, Eladio Loizaga, informó en un comunicado que cuentan con 88 observadores, los cuales estarán distribuidos en 25 departamentos de Colombia:

“Auguramos y alentamos a que la población participe masivamente y, por sobre todo, sin ninguna ansiedad, pues creemos que el proceso se realizará en un marco pacífico. Invocamos también a toda la población y a los medios de comunicación a que transmitan ese sentimiento de tranquilidad y un llamado a que esto se realice pacíficamente”, señaló Loizaga.

Por su parte, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Javi López, señaló que su organización estará “tratando de observar y aportar siendo un organismo externo a lo que es Colombia” y agregó que su intervención será totalmente imparcial.

Cabe destacar que las organizaciones internacionales antes mencionadas son autosuficientes y han financiado su estadía en el país.