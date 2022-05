Elecciones Colombia 2022: Gutiérrez acepta su derrota y votará por Rodolfo Hernández

El candidato Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) se convirtió en el gran perdedor de las Elecciones Colombia 2022, ya que terminó en tercer lugar, pese a que las encuestas lo ubicaban en una posible segunda vuelta contra Gustavo Petro. Gutiérrez, político de derecha, aceptó su derrota y anunció que apoyará a Rodolfo Hernández.

“Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia , de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo (Lara) y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen (Torres) el próximo 19 de junio”, expresó Federico Gutiérrez tras conocer los primeros resultados oficiales.

De esta manera, el político derechista y el populista intentarán impedir que Petro se haga con el poder. El reporte de la Registraduría sobre las 8.15 p. m. indicó que Gustavo Petro obtuvo un 40,32% de votos; Rodolfo Hernández un 28,15%; Federico Gutiérrez, el 23,91%; y Sergio Fajardo se ubicó más retrasado con el 4,20% de votos.

Gutiérrez agradeció a los más de cinco millones de colombianos que votaron por él y criticó a Petro: “Por todo lo que ha dicho y lo que ha hecho, no le conviene a Colombia”. “Sería un peligro para la democracia, las libertades, la economía, las familias y para nuestros hijos”, sostuvo.

No obstante, remarcó que serán críticos con el candidato que apoyarán, pues serán Hernández y su equipo “los que respondan por sus acciones en el gobierno”. “Además dejamos muy claro que Rodrigo (Lara) y yo no haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo . Vamos a mantener una posición de veeduría”, expresó.

La segunda vuelta en Colombia se llevará a cabo el domingo 19 de junio. “Si es populista no robar, sí soy populista”, señaló Rodolfo Hernández en una reciente entrevista para la agencia EFE. Unas de las principales consignas de campaña del candidato que postuló con su propio partido es “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.

Con información de EFE.