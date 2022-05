Petro vs. Hernández: ¿cuándo será la segunda vuelta en Colombia?

Gran sorpresa. Rodolfo Hernández volvió a causar revuelo al obtener el pase a segunda vuelta en las Elecciones en Colombia 2022. El popular ‘Trump caribeño’ se medirá ante el candidato de izquierda Gustavo Petro en los próximos comicios que definirán al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. De ganar cualquiera de los dos postulantes, se marcará un hecho histórico en el país de Sudamérica, gobernado por muchos años por una élite política tradicional.

Contra todo pronóstico, el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga logró sobrepasar a otro ‘peso pesado’ Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que hasta hace unas semanas, era un firme candidato para avanzar a la siguiente etapa de los comicios, junto con su rival del Pacto Histórico.

El ingeniero Rodolfo Hernández arrancó como candidato presidencial en Colombia sin que nadie creyera en sus posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, pero una campaña populista y una personalidad explosiva lo han encumbrado hasta el segundo lugar en las urnas.

En las últimas semanas las encuestas ya habían perfilado un escenario donde esta posibilidad era muy real: Hernández, de 77 años, escalando hasta acercarse al segundo puesto de elección, que se definirá el próximo domingo 19 de junio.

La tendencia al alza del “ingeniero” o “el viejito”, como le llaman cariñosamente sus seguidores, se confirmó en la tarde de este domingo cuando con el 99,62% de los votos contabilizados, Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, logró 5 948 162 votos, el 28,18%. Petro, que prácticamente lleva cuatro años en campaña, fue el primero, como vaticinaban los sondeos, con 8 512 519 sufragios, es decir el 40,33%.

¿Cuándo es la segunda vuelta Presidencial en Colombia?

La segunda vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio. En ella se definirá al próximo presidente de Colombia entre el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el ingeniero civil y postulante independiente, Rodolfo Hernández.

¿Quiénes pasaron a la segunda vuelta en las Elecciones 2022?

Los dos candidatos que lograron adjudicarse el pase a segunda vuelta fueron el gran favorito durante la campaña electora, el izquierdista Gustavo Petro, y el exalcalde de Bucaramanga, catalogado como ‘populista’, Rodolfo Hernández.

Resultados de las elecciones presidenciales 2022: EN VIVO

En Vivo: Resultado Elecciones 2022 EN VIVO: Primer conteo de votos por la registraduría nacional en Colombia 20:18 Reporte a las 8.15 p.m. BOLETÍN NÚMERO 50 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,96% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,32% Rodolfo Hernández: 28,15% Federico Gutiérrez: 23,91% Sergio Fajardo: 4,20% 20:17 Gustavo Petro: "El cambio no puede consistir en tener a las mujeres en la casa, mientras los hombres gobiernan" El aspirante presidencial Gustavo Petro cuestionó el discurso de su contrincante Rodolfo Hernández, que hace poco comentó en medios locales que las mujeres deberían quedarse en la casa mientras los hombres salían a gobernar. "No queremos una sociedad en la que las mujeres se queden en la cocina", sentenció. 20:15 “Mi contradictor está imputado por corrupción”, enfatizó Petro Gustavo Petro indicó que hace cuatro años, cuando perdió contra Iván Duque, era claro que el mandatario iba a "hacer trizas" el proceso de paz, y efectivamente Duque se negó a cumplirlo como esperado. "Podemos hacer un balance: hubo más violencia, más corrupción, más hambre", señaló sobre lo que quedó del Gobierno de Iván Duque, para luego inducir que votar por Hernández, su opositor esta vez, no es luchar contra la corrupción sino la continuación de esta. “Mi contradictor está imputado por corrupción”, apuntó. Hernández está siendo investigado por la Fiscalía en un caso que cuestiona cómo manejó la contratación pública en el tema de basuras cuando él era alcalde de Bucaramanga. Su juicio será justo después del balotaje. 20:11 Gustavo Petro: "La corrupción no se combate con frases de Tik Tok" "La corrupción no se combate con frases de Tik Tok, la corrupción se combate arriesgando la vida. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra un régimen de corrupción. No queremos más violencia. Hemos propuesto un camino de paz", declaró Petro. 20:10 “Lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”, señala Petro Gustavo Petro ha hablado en su discurso sobre los tipos de cambio que representan su candidatura y la de Rodolfo Hernández: avanzar o "suicidarse". Para explicar esto, habló de cómo el empresariado que teme un Gobierno de izquierda debe entender que "lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”. Asimismo, sostuvo que pide una reforma tributaria en el que paguen los más ricos, educación superior gratuita y más pensiones a los más viejos que no la tienen. 20:06 Gustavo Petro: "Hoy se define que clase de cambio queremos, si suicidarnos o avanzar" "Queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio de nueva era, una era de más bienestar, de más prosperidad. Hoy se define que clase de cambio queremos, si suicidarnos o avanzar", enfatizó el exalcade de Bogotá. 20:00 “Llegó el momento de que la costa determine el cambio”, dice Petro El aspirante por el Pacto Histórico dedicó palabras a las zonas donde recibió un enorme respaldo de los votantes: los departamentos de la costa pacífica (Cauca y Nariño) y la mayoría de los departamentos de la costa caribe. “Petro puede ser primer presidente costeño progresista de Colombia”, declaró y la capital del país, Bogotá, donde obtuvo casi el 50% de los votos. 19:56 Petro agradece y celebra su victoria: "Hoy es un día de triunfo" "Quiero agradecerles a los 90.000 testigos electorales y a los más de 8 millones de ciudadanos que votaron hoy por nosotros", expresó Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia que se medirá en balotaje contra Rodolfo Hernández. 19:53 Gustavo Petro multiplicado del 2010 al 2022 Desde las redes sociales del candidato Gustavo Petro y en su sede de campaña se habla sobre cómo se ha multiplicado su votación en 12 años. En 2010, la primera vez que se lanzó, logró una votación de 1.3 millones de personas. Ahora, en la primera vuelta del 2022, logró una votación de 8,5 millones de personas, más de lo que consiguió en la segunda vuelta del 2018. 19:16 Reporte a las 7.10 p.m. BOLETÍN NÚMERO 38 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,89% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,32% Rodolfo Hernández: 28,15% Federico Gutiérrez: 23,91% Sergio Fajardo: 4,20% 19:13 Iván Duque destacó la solidez de la democracia en Colombia El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló en su cuenta Twitter que la jornada electoral transcurrió en calma en el país gracias a la labor de la entidad organizadora. Hoy, los colombianos asistieron a las urnas y con su participación demostraron, una vez más, la solidez de nuestra democracia. Una jornada que transcurrió en calma gracias al trabajo de la organización electoral y de la #FuerzaPública a través del #PlanDemocracia2022 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2022 19:00 Fico anima a votar por Hernández en segunda vuelta “Rodrigo (Lara) y yo votaremos por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo el próximo 19 de junio”, expresó el candidato presidencial Fico Gutiérrez. Además, señaló que la opción de Gustavo Petro sería un peligro para Colombia. “No haremos parte del gobierno de Rodolfo, ni buscaremos hacerlo”, expresó en su discurso de derrota. "Lo que sí queremos es que de corazón a Colombia le vaya bien", añadió. 18:48 Reporte a las 6:45 p.m. BOLETÍN NÚMERO 32 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,79% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,34% Rodolfo Hernández: 28,17% Federico Gutiérrez: 23,88% Sergio Fajardo: 4,20% 18:26 Reporte a las 6:25 p.m. BOLETÍN NÚMERO 28 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,71% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,34% Rodolfo Hernández: 28,17% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:20 Reporte a las 6:20 p.m. BOLETÍN NÚMERO 27 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,68% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,34% Rodolfo Hernández: 28,18% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:17 Reporte a las 6:15 p.m. BOLETÍN NÚMERO 26 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,62% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,33% Rodolfo Hernández: 28,18% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:11 Reporte a las 6:10 p.m. BOLETÍN NÚMERO 25 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,59% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,33% Rodolfo Hernández: 28,18% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:06 Reporte a las 6:05 p.m. BOLETÍN NÚMERO 24 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,52% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,33% Rodolfo Hernández: 28,19% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:01 Reporte a las 6:00 p.m. BOLETÍN NÚMERO 23 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,43% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,32% Rodolfo Hernández: 28,19% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:00 Reporte a las 5:55 p.m. BOLETÍN NÚMERO 22 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,32% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,31% Rodolfo Hernández: 28,20% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 18:00 "No descansaré ni un minuto": Rodolfo Hernández se pronunció tras su pase a segunda vuelta Rodolfo Hernández, el candidato que sería el contrincante de Gustavo Petro, saludó a sus votantes y seguidores. Desde una cocina, el ingeniero se comprometió con sus simpatizantes y aseguró que luchará por ganar la segunda vuelta presidencial, "será el pueblo colombiano quien me acompañe", indicó. #EnVivo - GRACIAS COLOMBIA https://t.co/8C5p1kKHLF — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 29, 2022 17:54 Reporte a las 5:50 p.m. BOLETÍN NÚMERO 21 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 99,16% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,31% Rodolfo Hernández: 28,20% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 17:47 Reporte a las 5:45 p.m. BOLETÍN NÚMERO 20 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 98,89% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,31% Rodolfo Hernández: 28,19% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 17:40 Reporte a las 5:40 p.m. BOLETÍN NÚMERO 19 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 98,53% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,32% Rodolfo Hernández: 28,19% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 4,20% 17:37 Reporte a las 5:35 p.m. BOLETÍN NÚMERO 18 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 98,10% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,31% Rodolfo Hernández: 28,17% Federico Gutiérrez:: 23,89% Sergio Fajardo: 4,21% 17:30 Reporte a las 5:30 p.m. BOLETÍN NÚMERO 17 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 97,36% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,33% Rodolfo Hernández:28,14% Federico Gutiérrez: 23,90% Sergio Fajardo: 4,21% 17:26 Reporte a las 5:25 p.m. BOLETÍN NÚMERO 16 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 96,19% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,34% Rodolfo Hernández: 28,08% Federico Gutiérrez: 23,93% Sergio Fajardo: 4,22% 17:21 Reporte a las 5:20 p.m. BOLETÍN NÚMERO 15 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 94,19% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,39% Rodolfo Hernández: 27,99% Federico Gutiérrez: 23,98% Sergio Fajardo: 4,22% 17:16 Reporte a las 5:15 p.m. BOLETÍN NÚMERO 14 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 91,66% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,44% Rodolfo Hernández: 27,99% Federico Gutiérrez: 23,95% Sergio Fajardo: 4,20% 17:11 Reporte a las 5:10 p.m. BOLETÍN NÚMERO 13 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 86,79% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,52% Rodolfo Hernández: 27,93% Federico Gutiérrez: 23,98% Sergio Fajardo: 4,15% 17:08 Reporte a las 5:06 p.m. BOLETÍN NÚMERO 12 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 78,52% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,62% Rodolfo Hernández: 27,94% Federico Gutiérrez: 23,95% Sergio Fajardo: 4,07% 17:01 Reporte a las 5:00 p.m. BOLETÍN NÚMERO 11 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 67,48% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,65% Rodolfo Hernández: 28,09% Federico Gutiérrez: 23,87% Sergio Fajardo: 3,99% 16:56 Reporte a las 4:55 p.m. BOLETÍN NÚMERO 10 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia con el 53,83% de mesas informadas: Gustavo Petro: 40,82% Rodolfo Hernández: 28,15% Federico Gutiérrez: 23,73% Sergio Fajardo: 3,91% 16:51 Reporte a las 4:50 p.m. BOLETÍN NÚMERO 9 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Gustavo Petro: 40,92% Rodolfo Hernández: 28,44% Federico Gutiérrez: 23,48% Sergio Fajardo: 3,79% 16:47 Reporte a las 4:45 p.m. BOLETÍN NÚMERO 8 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Gustavo Petro: 41,04% Rodolfo Hernández: 28,56% Federico Gutiérrez: 23,35% Sergio Fajardo: 3,72% 16:42 Reporte a las 4:41 p.m. BOLETÍN NÚMERO 7 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Gustavo Petro: 41,48% Rodolfo Hernández: 27,91% Federico Gutiérrez: 23,71% Sergio Fajardo: 3,61% 16:37 Reporte a las 4:36 p.m. BOLETÍN NÚMERO 6 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Gustavo Petro: 41,16% Rodolfo Hernández: 26,90% Federico Gutiérrez: 24,91% Sergio Fajardo: 3,88% 16:36 Reporte actualizado: BOLETÍN NÚMERO 5 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Gustavo Petro: 41,15% Federico Gutiérrez: 28,86% Rodolfo Hernández: 22,86% Sergio Fajardo: 22,28% 16:26 Reporte actualizado 16:25 BOLETÍN NÚMERO 4 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Federico Guitérrez: 37,74% Gustavo Petro: 34,35% Rodolfo Hernández: 19,09% Segio Fajardo: 6,58% 16:25 Reporte actualizado BOLETÍN NÚMERO 3 La página web de la Registraduría actualizó el conteo sobre las Elecciones Presidenciales de Colombia. Federico Gutiérrez: 38,06% Gustavo Petro: 36,89% Rodolfo Hernández: 15,33% Segio Fajardo: 7,67% 16:13 PRIMER BOLETÍN Federico Gutiérrez: 45,22% Gustavo Petro: 32,16% Rodolfo Hernández: 14,14% Segio Fajardo: 6,94% 16:02 CIERRE DE URNAS DE VOTACIÓN Oficialemente a las 4:00 p.m. se cerraron las mesas de votación para que dé comienzo el conteo oficial de los resultados de las Elecciones Presidenciales Colombia 2022. 15:51 ¿Cuánto falta para el cierre de votaciones? Quedán 10 minutos para el cierre de las mesas electorales. La jornada electoral finalizará a las 4:00 de la tarde. 15:44 Colombianos continúa llegando a los locales de votación La Registraduría informa que, a poco de que las urnas se cierren, colombianos siguen llegando a las mesas de votaciones para ejercer su derecho al sufragio. El medio El Colombiano deja ver la afluencia notoria de los votantes en Plaza Mayor. La jornada electoral finalizará a las 4:00 de la tarde. #EleccionesColombia a media hora del cierre de urnas, Plaza Mayor todavía recibe votantes. Así está el puesto de votación 👇 pic.twitter.com/hxtgeNdmva — El Colombiano (@elcolombiano) May 29, 2022 15:40 ¿Cuánto falta para el cierre de votaciones? Solo queda media hora para el cierre de las mesas electorales. La jornada electoral finalizará a las 4:00 de la tarde. 15:33 Registraduría explica cómo funciona el preconteo de votos La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia explica cómo se lleva acabo el preconteo de votos y el escrutinio general. Te explicamos cómo se lleva a cabo el preconteo o escrutinio de mesa y el escrutinio general, dos procesos fundamentales para definir una elección.#GarantesDeLaDemocracia #TuVotoImporta #Elecciones2022 pic.twitter.com/dKD28h7rUV — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 29, 2022 15:32 Propuestas de Rodolfo Hernández El candidato independiente Rodolfo Hernández propone la reducción de salarios a altos funcionarios, el cese de importaciones de alimentos producidos en Colombia, y el restablecimiento de relaciones consulares con Venezuela. “Que Maduro resuelva con los venezolanos y los venezolanos resuelvan qué hacen con Maduro, eso no me interesa a mí”, indicó. Su plan de gobierno también contempla promover la implementación del acuerdo con las FARC, liberar la canasta familiar del impuesto IVA, legalizar el aborto hasta las 24 semanas y el consumo medicinal y recreativo de marihuana, y mejorar la educación rural y el programa nacional de vivienda. 15:32 Propuestas de Fico Guitiérrez Federico ‘Fico’ Gutiérrez, del frente derechista Equipo por Colombia, tiene entre sus propuestas más sonadas la “cárcel, muerte política y pérdida de investidura” para los funcionarios hallados responsables de corrupción. También plantea herramientas para prevenir los contratos a medida y los sobrecostos en las obras. ‘Fico’ también promete normas “antimafia” para las estructuras militares, sustitución de cultivos ilícitos, búsqueda de inversiones extranjeras, reformas en el sistema de formación laboral, e integrar y expandir la red de protección y asistencia social. 15:18 Propuestas de Gustavo Petro Gustavo Petro, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, se presenta como un “revolucionario” de varias causas, aunque alejado del marxismo y más cercano a la Teología de la Liberación. Una de sus principales propuestas es una reforma agraria que combata la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra; no obstante, insistió en que no va a “expropiar”. Asimismo, ofrece detener la exploración del petróleo en una “transición” hacia energías limpias, aumentar la participación política de las mujeres, impuestos a “las 4.000 fortunas más grandes de Colombia” y cambiar las normas para ascensos en las Fuerzas Militares. 15:14 Visto bueno de la Observación Electoral de la Unión Europea "Hemos visto una apertura tranquila, sin incidentes, ordenada, organizada de la jornada electoral", aseguró a Efe el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), el eurodiputado Javi López durante las Elecciones en Colombia 2022. 15:10 ¿Cuánto falta para el cierre de votaciones? Queda menos de 1 hora para el cierre de las mesas electorales. La jornada electoral finalizará a las 4:00 de la tarde. 14:53 Reportaron 3 explosiones durante jornada electoral en Colombia El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que 3 detonaciones fueron detectadas durante la jornada electoral de este domingo 29 de mayo. Las explosiones fueron atribuidas a grupos disidentes de las FARC y dejaron a un soldado herido. 14:36 Ley Seca: ¿hasta que hora será esta medida en Colombia? La prohibición de venta y consumo de alcohol por las Elecciones Presidenciales en Colombia rige desde las 6.00 p. m. (hora local) del sábado 28 de mayo hasta las 12.00 del mediodía del lunes 30 de mayo. 14:26 Encuesta Invamer: Petro sigue liderando las encuestas Gustavo Petro 40,6% Federico Gutiérrez 27,1% Rodolfo Hernández 20,9% Sergio Fajardo 5,1% Ingrid Betancourt 0,8% Jhon Milton Rodríguez 0,6% Enrique Gómez 0,3% Voto en blanco 4,6% No responde 6,2% 14:16 Resultados Encuesta CNC: Hernandez y Fico empatados en segunda posición Gustavo Petro 35,8% Federico Gutiérrez 20,8% Rodolfo Hernández 19,1% Sergio Fajardo 4% Jhon Milton Rodríguez 1% Ingrid Betancourt 0,6% Enrique Gómez 0,3% Voto en blanco 5,7% No responde 9.9% 14:10 Resultados última encuesta presidencial: Encuesta Mosqueteros Gustavo Petro 44,73% Federico Gutiérrez 22,42% Rodolfo Hernández 15,84% Sergio Fajardo 6,92% Jhon Milton Rodríguez 0,97% Ingrid Betancourt 0,61% Enrique Gómez 0,58% Voto En blanco 7,93% 14:02 ¿Quiénes son los candidatos que podrían pasar a segunda vuelta? Los candidatos con mayor preferencia en las encuestas son el postulante de Pacto Histórico, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez de la coalición de derecha Equipo por Colombia y el ingeniero Rodolfo Hernández que financió parte de su propia campaña política. 13:53 ¿A que hora cierran los puestos de votación en las Elecciones Colombia 2022? Los puestos de votación se abrieron a las 8.00 a. m. (hora local), y se mantendrán hasta a las 4.00 p. m. de este domingo 29 de mayo. Con el cierre de las ánforas comenzará el escrutinio de las actas. 13:38 ¿A que hora salen los resultados de las Elecciones 2022? Se estima que los primeros resultados de las Elecciones Colombia 2022 se podrían conocer de las 6.00 p. m. en adelante, a partir del inicio del escrutinio.

¿Si no voto en la primera vuelta, puedo votar en la segunda?

En caso de no ir a votar, se deberá pagar una multa económica según la Ley Nº 28859.

Las personas que no acudieron a votar en la primera vuelta, y aún no han pagado la multa, no están impedidas de sufragar en la segunda, el próximo domingo 19 de junio.

Con información de EFE.