Joven cumple su sueño de ser Au Pair, pero el viaje terminó en una pesadilla

Actualmente, muchos jóvenes mayores de 18 años buscan vivir una grata experiencia en el extranjero. Existen programas populares como Work & Travel que ayudan a a miles de personas a cumplir ese sueño. María Emilia Miño, una joven de 26 años, proveniente de Argentina, se inscribió en un programa de Au Pair, para poder tener un intercambio cultural con una familia de Estados Unidos, mientras ella trabajaba cuidando de los hijos de la pareja.

Es así como en enero, María Emilia llegó a Washington con la ilusión de vivir la experiencia de su vida y por la que había desembolsado 250.000 pesos argentinos (cerca de 2.100 dólares). Ese dinero le facilitaba la elección de la familia, un seguro de salud y la cubría para solucionar cualquier problema que pudiera surgir durante el viaje. No obstante, esto no se cumplió.

Desde el primer día, la joven se percató que su ‘papá anfitrión’ tenía un problema con la bebida y que era bastante violento. Asimismo, durante su primer día de intercambio, la familia no le comunicó a la joven que habían dado positivo a COVID-19, por lo que una semana después, ella también se contagió de esta enfermedad.

“Tenía que trabajar igual, me hostigaban diciendo que yo era débil. Yo les pedía que me dieran un termómetro y ellos me decían que todo lo que me pasaba era psicológico. Me faltaba el oxígeno y tenía fiebre. Había perdido el gusto y el olfato. Yo me sentía muy mal y encima empezaron a agregarme horas de trabajo. Ellos se enojaron porque me enfermé”, confesó la joven al diario Clarín.

Esta situación hizo que María Emilia se comunicara con la agencia, que solo atinó a responderle que sus problemas eran resultado de un “shock cultural”. Asimismo, la empresa le contó a la familia sobre el malestar de la joven, lo que originó más maltratos hacia ella.

“Me agregaron más horas de trabajo, no me daban de comer, ponían candados en las alacenas y me apagaban la calefacción a la noche, con temperaturas bajo cero”, confesó la joven.

La agencia la obligó a tomar otros cuatro exámenes de inglés pese a que ya había aprobado una prueba que le permitió viajar en un inicio. Al enterarse de que había obtenido un buen rendimiento en los test, el padre de la familia, se enojó con María Emilia.

“Estaba con los ojos totalmente desorbitados. Yo no sé si era ira, o había tomado demasiado alcohol. Empezó a chasquear los dedos y me dijo: “Agarra tus cosas y vete de mi casa. En ese momento pensé que me mataba”, relató la joven, que con su teléfono ubicó a un grupo de Au Pair de la zona para que la ayudaran. Una de las chicas fue a recogerla, y le brindó hospedaje por una noche.

Al día siguiente, María Emilia pidió ayuda al consulado de Argentina en Estados Unidos, que finalmente lograron que la agencia responda los pedidos de ayuda de la joven para que comenzara la búsqueda de una nueva familia. Sin embargo, debido al problema con sus anteriores empleadores, la joven tuvo que retornar a su país natal, sin éxito.