¿Qué ocurrió con Coco, el perro que estuvo a punto de ser deportado de Argentina?

Un perrito llamado Coco atravesó una situación incómoda en el Aeropuerto de Ezeiza (Argentina) tras negarle la entrada y estar varado por más de 48 horas. Su historia se ha hecho viral en diferentes medios y redes sociales con la etiqueta #LiberenACoco ante la falta de respuesta concreta por parte de las autoridades sobre el caso.

Franco Gavidia, dueño de Coco y jugador de handball cordobés, explicó la situación que se presentó en el terminal aéreo luego de huir de Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán declaró el estado de emergencia por la invasión rusa en Ucrania. El deportista aseguró que tras haber viajado por Europa a la mascota no se le presentó ningún inconveniente.

PUEDES VER: Condenan a sacerdote y a portero a 15 años de cárcel por abusos contra menores en jardín

En Migraciones de Argentina argumentaron que la demora se debe a que el animal tiene la vacuna antirrábica vencida desde hace ocho días y por ello se le negó la entrada al país. En las redes sociales comenzó a circular una publicación donde las autoridades supuestamente le habrían sugerido dos opciones: sacrificarlo o deportarlo. Sin embargo, aunque lo primero fue un “malentendido que tomó demasiada entidad”, desde la familia de Coco confirmaron que querían sacarlo del país hacia Colombia o Francia para realizar una cuarentena.

“Estoy en mi país de origen, no entiendo cómo no me pueden dar una mano con esto”, expresó Gavidia. Además de manifestar su preocupación, el deportista indicó que el animal tiene “pasaporte europeo” legal y completo, pero para ingresar a Argentina “le faltaban permisos y tiene la vacuna contra la rabia vencida hace ocho días”, dijo a Eldoce Tv.

“Salí rápido de Hungría porque se declaró un estado de alarma. Me agarró miedo, entonces saqué pasajes de un día para el otro y no tuve tiempo de hacer los papeles para el perro”, detalló. Al mismo tiempo, dijo que ya se lo había explicado a las autoridades. “Se me va a morir de aeropuerto en aeropuerto”, manifestó el deportista.

Coco en el aeropuerto de Ezeiza (Argentina). Foto: Infobae

¿Qué solución le brindaron a Coco para evitar su deportación?

Luego de más de 40 horas de interrogantes e incertidumbre, Franco Gavidia supo que su perrito Coco no será deportado de Argentina y deberá iniciar la cuarentena en la zona Primaria de Aduana, donde cedieron el lugar para que lo vacunen y pueda permanecer allí.

Según las autoridades del país del sur, el proceso está estipulado por 21 días, aunque pueden ser menos.

Sin embargo, horas previas el Senasa (organismo estatal sanitario) puso al perro en custodia dentro del aeropuerto hasta que se resolviera su regreso al lugar de origen, “salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesarios”,

El ente agregó que es su “deber y responsabilidad”, por Ley 27.233, “bregar por el estatus sanitario del país, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afecten tanto a la sanidad de los animales y los vegetales, la producción agropecuaria y a la salud pública en general”.

PUEDES VER: Hombre rescata a un perrito que cayó al mar y rechaza la recompensa de sus dueños

“Todos los caninos y felinos domésticos que ingresen a la República Argentina desde cualquier país del mundo deben presentar su Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por la Autoridad Veterinaria del país de origen que contenga los requisitos sanitarios de Argentina”, se lee en un comunicado.

Laura Velasco, reconocida abogada criminóloga y directora del Instituto de Derecho Animal-CPACF, afirmó que lo ocurrido se trataba de un sufrimiento innecesario. “Se soluciona con una vacuna y una revisión médica veterinaria. Falta empatía de su parte” , puntualizó.

“Coco tiene pasaporte europeo canino, de donde proviene está erradicada la rabia, por lo que ese lapso que está con la vacuna vencida, diez o quince días, no es impedimento alguno para su ingreso. En caso darle la vacuna, tiene 5 días para hacerlo aquí”, agregó.