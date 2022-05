Honduras: senadora colombiana detenida por llevar gran cantidad de dinero en efectivo no declarado

Este último miércoles, en Tegucigalpa, las autoridades del aeropuerto de Comayagua arrestaron a la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien se disponía a abandonar Honduras cuando se decidió su retención en el terminal aéreo, luego de que fueran encontrados bajo su posesión un total de US$ 68.000, los cuales habría intentado sacar del país sin haberlos declarado, de acuerdo a lo que comunicó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Según la información difundida en un primer momento por Noticias RCN, la política habría pasado por un puesto de control de rayos X cuando se detectó el dinero que traía consigo, por lo cual se decidió su detención temporal, mientras se aclara la situación presentada.

En este sentido, se pronunció también el Instituto Nacional de Migración (INM), entidad que, a través de un comunicado, señaló que la congresista fue “provisionalmente retenida” para que pudiera aclarar el origen del dinero que, según la versión brindada, pertenecería presuntamente a un empresario colombiano residente en la capital hondureña, el cual ha sido citado a fin de que pueda ser interrogado por la justicia del país centroamericano.

“La senadora colombiana, ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, se puede leer en el pronunciamiento de la autoridad migratoria.

No obstante, en comunicación con la revista Semana, la senadora descartó la veracidad de las afirmaciones dadas desde Honduras y negó haber sido detenida. Según la representante del Pacto Histórico, todo fue un malentendido y lo que sucedió correspondía a un proceso normal dentro del terminal aéreo. De acuerdo a Córdoba, dicho proceso implicaba permanecer un tiempo en aduanas para contabilizar el dinero que tenía a su cargo, mas no significaba que haya sido retenida por algo ilegal.

“A mí no me detuvieron, yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contar la plata, pero nunca me detuvieron. A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”, manifestó.

Es preciso mencionar que Piedad Córdoba tiene vínculos estrechos con Honduras, y es particularmente cercana con la izquierda del país centroamericano, representada por el partido Libertad y Refundación, que recientemente ha ocupado la presidencia de la mano de Xiomara Castro, esposa de su amigo personal Manuel Zelaya, exmandatario hondureño derrocado en 2009, y a cuya investidura asistió en enero último.