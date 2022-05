“Eres una heroína”: hija recuerda a maestra de Texas que murió escudando a sus alumnos

El último 24 de mayo se produjo un tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, donde 19 niños y tres adultos fueron asesinados por Salvador Ramos, quien fue abatido por las autoridades. La hija de Eva Mireles, una de las víctimas, ha recurrido a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida hacia su madre.

Adalynn Ruiz aplaudió a su progenitora por lo que hizo durante el ataque: la docente “saltó desinteresadamente frente a sus alumnos para salvarles la vida”.

“Mamá, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora, mañana y por el resto de mi vida”, escribió. “Mamá, eres una heroína. Sigo diciéndome a mí misma que esto no es real. Solo quiero oír tu voz”, prosiguió.

“Quiero cantar karaoke contigo y escucharte cantar ‘Shine bright like diamond!’ (canción de Rihanna) lo más fuerte que puedas”, continuó. “Quiero que vuelvas a mí, mamá. Te extraño más de lo que las palabras pueden explicar. Mi mamá hermosa, gracias por los recuerdos más divertidos. Gracias por los mejores momentos de mi vida”, añadió

Ruiz concluyó: “Eres tan conocida por muchos ahora, estoy muy feliz de que la gente sepa tu nombre y esa hermosa cara tuya. Que sepan cómo es un héroe”.

La tía de la víctima, Lydia Marínez Delgado, le contó al periódico The Washington Post que Eva estaba casada con Rubén Ruiz, un oficial de la policía local, y que Adalynn, hija de ambos, acababa de graduarse de la universidad. “Nunca imaginé que esto pasaría, especialmente a mis seres queridos”, detalló.

La prima de la maestra, Amber Ybarra, de 34 años, le manifestó al programa “Today” que no se sorprendió al escuchar de la hazaña de su familiar. “Ella es una heroína (…). Era toda aventurera. Definitivamente, la vamos a extrañar mucho”, lamentó.

La comaestra de Mireles, Irma García, de 46 años y madre de cuatro hijos, también fue asesinada. Según relatos de testigos, ella también murió protegiendo a sus alumnos del intruso armado.

Autor de masacre en Texas anunció en Facebook que iba a atacar una escuela primaria

El autor de la masacre en Uvalde, Texas, anunció en Facebook que planeaba atacar una escuela aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego, dijo el miércoles el gobernador del estado. Asimismo agregó que el arma utilizada fue un rifle de asalto AR-15.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, también aseveró en conferencia de prensa que el adolescente de 18 años le disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela.

Con información de AFP.

Fabricantes de armas pierden inmunidad en Nueva York y podrán ser demandadas

Más de una decena de empresas fabricantes de armas perdieron este miércoles un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionados con la violencia armada, según decidió una jueza federal.

La ley le permite al estado de Nueva York, sus administraciones locales y ciudadanos denunciar a vendedores, fabricantes, distribuidores y promotores de armas por causar un “perjuicio público”, un concepto técnico que se interpreta como crear condiciones de “peligro para la seguridad y la salud públicas”.

Con información de EFE.