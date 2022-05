¿Quiénes son las figuras latinoamericanas más influyentes del mundo en 2022?

Cada año, la revista estadounidense Time publica la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. En su última edición, el medio incluyó a seis latinoamericanos: tres colombianos, un chileno y dos brasileños. El formato de este año cambió ligeramente al invitar a una figura relevante para que escriba una reseña sobre cada seleccionado.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y dos mujeres activistas defensoras del aborto en Colombia, Cristina Villarreal Velásquez y Ana Cristina González Vélez, son algunos de los latinos elegidos en la lista anual de la revista Time de 2022.

El boletín también escogió en su lista de los más influyentes del mundo de este año a Sônia Guajajara, una líder indígena brasileña que desafía al mandatario Jair Bolsonaro y al empresario colombiano David Vélez, creador de una plataforma de banca digital. Además, incluyeron a Túlio de Oliveira, el investigador brasileño detrás del descubrimiento de una nueva variante “más transmisible” del coronavirus.

Los perfiles de estos latinos fueron escritos por diversas personalidades, tales como Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía 2001, y el presidente de Colombia, Iván Duque. La lista está dividida en seis categorías: artistas, innovadores, titanes, líderes, íconos y pioneros.

Gabriel Boric

Con un perfil escrito por el nobel de Economía Joseph Stiglitz, el semanario prefirió al presidente chileno Gabriel Boric como uno de los líderes más influyentes a nivel global.

Boric, de 36 años, asumió en marzo último la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario más joven de la historia del país sureño, subraya Stiglitz, el economista y profesor estadounidense en la Universidad de Columbia.

Stiglitz cuenta que la decisiva victoria del exlíder estudiantil, “representó un cambio de guardia, pero más importante aún, marcó un cambio en la dirección de la economía de Chile y posiblemente del mundo”.

“La noche en que Boric ganó las primarias prometió: ‘¡Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba!’ Y ese se ha convertido en el grito de guerra de quienes en todo el mundo buscan una alternativa a las políticas económicas derechistas de las últimas cinco décadas”, relata Stiglitz, quien considera que el presidente chileno ha sabido demostrar habilidades de escucha, comunicación, empatía y una profunda comprensión de la historia y la cultura chilena.

“Está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo”, añade.

En diálogo con la cadena BBC en enero pasado, Boric contó: “En un momento en que el mundo cambia vertiginosamente Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época”.

Gabriel Boric nació en 1986 en Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, en el seno de una familia de clase media alta de ascendencia croata y española. Es el mayor de tres hermanos.

La suya es la primera generación de chilenos que conoce más del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) por lo que otros les han contado que por experiencia propia.

Cristina Villarreal Velásquez y Ana Cristina González Vélez

Incorporadas en la categoría de pioneras, estas dos activistas colombianas forman parte de Causa Justa por el Aborto, un organismo que ha luchado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.

La revista reconoce a Villarreal Velásquez y a González Vélez precisamente por esa batalla que llevaron hasta la Corte Constitucional, donde en febrero de este año se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación .

“Es destacable lo que hicieron Ana Cristina y Cristina. Nos da esperanza para el futuro del acceso en Estados Unidos, a pesar de lo que está sucediendo con Roe vs. Wade. Empodera a las mujeres en Polonia, donde las leyes de aborto se encuentran entre las más estrictas de Europa, para decir: Está bien, nuestros países son diferentes, pero si pueden hacerlo, podemos levantarnos y tener otro intento. Ese sentido de solidaridad internacional es crucial porque hay tantos países donde es difícil para las mujeres ponerse de pie y luchar”, indica el perfil de Time escrito por Ailbhe Smyht, una reconocida académica irlandesa, feminista y activista LGBTQ que coordina Together for Yes, una coalición de grupos de la sociedad civil que hizo campaña con éxito para derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda.

“Me gustaría mucho conocer a estas mujeres, estrecharles la mano y darles un abrazo. Son brillantes”, sostiene en su reseña Smyth.

Sônia Guajajara

Otra pionera latinoamericana incluida en la nómina de las figuras más influyentes de Time es la líder indígena Sônia Guajajara, que en 2018 se convirtió en la primera mujer indígena en aparecer en la boleta electoral de Brasil como candidata a vicepresidenta por el Partido Socialismo y Libertad.

Ahora, como coordinadora Ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, pelea en primera línea contra el intento del mandatario Jair Bolsonaro de destruir las tierras indígenas, junto con la selva amazónica, subraya Time.

“Sonia resistió y sigue resistiendo hoy: contra el machismo, como mujer y feminista; contra la masacre de los pueblos indígenas, como activista; y contra el neoliberalismo, como socialista”, plasma Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar de Brasil.

“El reconocimiento de la revista Time que me elige entre las 100 personalidades más influyentes del mundo es un reconocimiento a la lucha indígena mundial, que es colectiva y defiende el futuro de toda la humanidad. ¡Demarcación ahora! ¡Viva los pueblos indígenas de Brasil! ”, publicó Guajajara en su cuenta de Twitter.

David Vélez

La revista estadounidense reconoce al empresario colombiano David Vélez como uno de los innovadores más influyentes del mundo. “Muchos líderes aspiran a hacer del planeta un lugar mejor. David Vélez, un empresario y filántropo de 40 años de Medellín, Colombia, lo ha hecho”, manifiesta el presidente de Colombia, Iván Duque, autor del perfil incluido en el Time.

Vélez es director general y cocreador de Nubank, una plataforma de banca digital creada en Brasil que tiene presencia también en México y Colombia .

“Vélez empoderó a más de 54 millones de personas en América Latina al otorgarles acceso a la banca y todos sus beneficios: un sistema que antes era inalcanzable para muchos”, señala Duque, quien también destaca la entrada de Nubank a la Bolsa de Valores de Nueva York en 2021.

“La empresa unicornio ahora lidera una nueva generación de colombianos que sueñan en grande. David Vélez desafió el statu quo y hoy el mundo reconoce su trabajo”, finaliza el jefe de Estado colombiano.

En 2012, cuando llegó a Brasil, tardó nada menos que cuatro meses en abrir una cuenta corriente en un banco nacional. “Cuando finalmente abrí mi cuenta, descubrí que tenía que pagar cientos de reales al año en comisiones”, declaró el emprendedor.

Un año después fundó Nubank bajo la premisa de que muchos brasileños pagaban demasiado dinero por servicios de banca deficientes. En la actualidad, la base de clientes de Nubank asciende a 48 millones de personas .

Túlio de Oliveira

Entre los pioneros de la lista también está el nombre del investigador Túlio de Oliveira, el brasileño detrás del descubrimiento de una nueva variante “más transmisible” del coronavirus.

Al frente del laboratorio Krisp en la Escuela de Medicina Nelson Mandela de la Universidad KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, lideró el equipo que descubrió la nueva variante del coronavirus en el país y compartió los datos con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a su vez permitió al Reino Unido descubrir su propia variante .

Tras secuenciar el código genético de la variante encontrada en Sudáfrica, determinaron que era mucho más transmisibles que la original.

“Si el virus sigue circulando libremente, aumenta el riesgo de que se adapte mejor. Esto significa que el virus puede mutar a una versión más contagiosa, lo que favorece aún más su propagación”, indicó a BBC Brasil tras el hallazgo.

“La respuesta internacional a la noticia de este descubrimiento, que incluyó prohibiciones de viaje impuestas a países africanos, fue compleja. Me hizo reflexionar sobre cómo deben ser la cooperación y la solidaridad globales cuando luchamos contra una amenaza común como la COVID-19″, escribió en la reseña de Time John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El investigador también fue nombrado en 2021 como uno de los científicos más influyentes del mundo por la revista científica Nature.