Un nuevo tiroteo escolar, esta vez ocurrido en la escuela primaria Robb, ubicada en Uvalde, en el estado de Texas, Estados Unidos, ha vuelto a poner en la palestra el debate público sobre el control de armas de fuego, luego de la conmoción causada por esta acción armada, que se llevó la vida de 19 niños y cuatro adultos.

Las reacciones ante lo sucedido no se hicieron esperar y no han sido pocas las personas que se han pronunciado al respecto. Una de ellas fue Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, quien fuera una de las víctimas de la masacre de la escuela Marjory Stoneman Douglas, ocurrida en la ciudad de Parkland, Florida, el 14 de febrero de 2018.

En entrevista con Univisión, el señor Oliver manifestó su impotencia por la inacción de las autoridades, que no han podido frente al problema de las armas de fuego, cuya fácil adquisición ha sido catalogada como uno de los factores principales que ha contribuido a que hechos como el ocurrido en Texas sean tan comunes en Estados Unidos.

“Me encantaría decir que estoy sorprendido y que no puedo creer lo que está pasando, pero por supuesto que lo puedo creer, porque ha venido pasando desde los últimos cinco años. Desde que Joaquín fue asesinado en su escuela en las mismas circunstancias en que sucedió lo de hoy en Texas, más de 220.000 personas han sido abatidas por la violencia de las armas en este país”, señaló.

Oliver, quien desde la muerte de su hijo se convirtió en un activista en favor de la regulación de la adquisición de armas, afirmó también que no es solo que no haya hecho nada para solucionar el problema, sino que no existe voluntad política para tomar cartas en el asunto, dado el perjuicio que eso podría suponer para sus campañas, por los intereses financieros que habría detrás de las iniciativas en favor de una legislación permisiva con la industria armamentística.

“Ponen cualquier excusa para no abordar el tema y, de este modo, poder hacer que sus campañas salgan adelante”, puntualizó.

Un momento doloroso

Por otro lado, Manuel Oliver indicó que, en parte, la situación ocurrida en Texas le hace revivir el dolor con el que en su momento tuvo que lidiar con la muerte de su hijo, pero que ese sentimiento no es tanto por él, sino por las familiares de los fallecidos, que son las que hoy sufren.

“Claro que hay una asociación de emociones. Yo sé, a diferencia de muchos, cómo se sienten exactamente esas personas. Yo sé cómo hoy se les destrozó la vida, el corazón. Yo sé cómo hoy algunos de ellos quieren dejar de existir”, declaró.

Asimismo, manifestó que, aunque no cree que ahora se esté en las circunstancias propicias para dar consejos a las personas que han perdido a alguien en la masacre de la escuela primaria Robb, hay razones para luchar y representar a sus hijos.