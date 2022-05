Tomassino, el gato callejero que heredó una fortuna de 13 millones de dólares

La historia de Tomassino es sorprendente. El minino pasó de deambular por las calles y comer las sobras de comida de los restaurantes de Roma, Italia, a ser el dueño de una fortuna de 13,2 millones de dólares por parte de su dueña María Assunta.

La mujer recogió al gato de las calles y lo llevo a su hogar, donde le otorgó todos los cuidados. En el 2011, María Assunta falleció a los 94 años, y al no tener esposo, ni hijos, decidió dejar todo su dinero a Tomassino, según lo relataron los abogados de la difunta, Anna Orecchioni y Giacinto Canzona.

María Assunta era dueña de una gran cantidad de propiedades dispersas por toda Italia. Además, de poseer varias acciones y cuentas bancarias, que heredó al minino por no tener otros familiares cercanos. En tanto, el testamento de la anciana quedó en custodia de sus abogados, para asegurarse de que se cumpla su última voluntad.

Según explicaron los letrados, antes de poder redactar el testamento, tuvieron que confirmar que la adulta mayor no contaba con otros familiares quienes pudieran heredar la fortuna en cuestión. No obstante, la legislación italiana no contempla que la herencia de una persona fallecida pueda ser entregada a mascotas, por lo que Orecchioni y Canzona tuvieron que elegir una tutora.

La persona elegida fue Stefania, una enfermera que trabajó para María Assunta y que actualmente disfruta del dinero de su difunta jefa, en calidad de administradora de la fortuna de Tomassino.

“¿Quién podía imaginar que era un gato de la aristocracia?”, reveló la empleada a la BBC.