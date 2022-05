Diana Kirk, de 76 años, fue encontrada en medio de la noche por su esposo John, de 85, cubierta de sangre y con heridas profundas en distintas partes del cuerpo y el rostro, luego de que una rata la atacara mientras dormía. La mujer tiene daño cerebral, por lo que carece de la capacidad de moverse y de sentir dolor. El hecho ocurrió en Bingham, Nottinghamshire (Reino Unido).

“Nunca había visto nada como las heridas que tenía (…) Fue absolutamente salvaje. Fui y llamé a la puerta de la joven que está al otro lado de la calle, ya que ella siempre se levanta temprano, y me ayudó”, contó John al diario Nottingham Post.

Diana presentó mordidas en la cara, el cuello y las manos, y fue transportada de emergencia al hospital, donde le pudieron salvar la vida tras cuatro días de cuidados.

Debido al daño cerebral que padece, Kirk no pudo percibir que estaba siendo atacada por el roedor. Durante la noche del último 8 de mayo, la mujer logró sentir a penas que “algo” arañaba sus pies; sin embargo, debido a la oscuridad de la habitación, no pudo distinguir qué era. Pocos minutos después, volvería a dormirse.

El esposo de Diana, John, la encontró cubierta de sangre y con heridas profundas en distintas partes del cuerpo y el rostro. Foto: Nottingham Post

“Debido a su condición, mi esposa no puede moverse”, continuó John. “Desde el incidente, he leído que las ratas buscan bebés pequeños y personas que están inmóviles en la cama como mi esposa. Ella no puede sentir dolor, por lo que no habría sabido mucho sobre lo que sucedió. Me gustaría que la gente supiera lo que puede suceder, para que estén al tanto. Me enteré, un par de días después, que (la rata) estaba haciendo un nido en la casa“.

John sirvió en el Ejército y vio acción en el norte de África a finales de los años 50.