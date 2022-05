Elecciones en Colombia: ¿por qué Gustavo Petro habla de fraude si es el favorito para ganar?

A pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, las encuestas han revelado que Gustavo Petro es el candidato favorito para convertirse en el más votado de la contienda. En este contexto, sorprendió al afirmar el pasado fin de semana que se está cocinando un fraude para los comicios de este domingo 29 de mayo.

Esta no es la primera vez que Gustavo Petro ha hablado de fraude electoral. En marzo de este año, durante las elecciones legislativas, el entonces precandidato insistió en que sus rivales estaban comprando votos y le pidió a las autoridades que investiguen.

“La Policía no está capturando a los compradores de votos. No captura a Aida Merlano, a Char, a Gerlein, a Acuña. El Fiscal no está investigando. Están comprando centenares de miles de votos. Es decir, ya, en este momento, hay fraude electoral, porque la compra de votos es un delito y no hay acción del Estado para perseguirlo”, dijo Petro en el debate organizado por el diario “El Tiempo” el martes 8 de marzo.

En ese momento, las acusaciones fueron cruzadas, pues el expresidente Andrés Pastrana denunció que Gustavo Petro se había reunido con la empresa Indra (proveedor de software de escrutinio para las elecciones) y que era él quien, por consecuencia, planeaba un fraude.

Ante estos comentarios, el jefe de la Registraduría, Alexánder Vega, aseguró la transparencia de las elecciones: “Doy fe de que en estos momentos nuestro certamen electoral está blindado desde cualquier punto de vista de ciberataques y puede auditarse cualquier etapa del proceso electoral”.

¿Por qué Gustavo Petro habla de fraude?

Gustavo Petro se encontró con sus simpatizantes en un acto de cierre de campaña en Barranquilla este sábado 21 de mayo. Durante su discurso, el candidato aseguró que tiene conocimiento de un plan del Gobierno para que los comicios no se lleven a cabo el domingo 29 de mayo.

“Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, declaró el representante del partido de izquierda Pacto Histórico.

Petro, además, pidió que dos de sus rivales estén atentos ante cualquier eventualidad: “Convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes”.

Estos rumores no parecen sostenerse sobre ninguna evidencia real, o al menos alguna que haya sido revelada por los personajes que los defienden, como el senador Rodrigo Lara, quien afirmó que el Ejecutivo o la Procuraduría quería suspender las elecciones.

El senador Rodrigo Lara afirmó que el Ejecutivo o la Procuraduría quería suspender las elecciones. Foto: captura de pantalla / Twitter

Ante estos comentarios, el candidato de derecha, Federico Gutiérrez, aseguró que Petro era el único que estaba atentando contra la democracia. “Eso es puro cuento de los que realmente ponen en riesgo la democracia. ¿Quién va a aplazar unas elecciones? ¡Por Dios! En ocho días la gente ya habrá votado y se sabrán los resultados que mostrarán que vamos a ganar la Presidencia”, declaró el domingo 22 de mayo en Medellín.

Otra persona que desmintió las palabras del candidato fue el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien desde su cuenta de Twitter le pidió a los candidatos y sus equipos “no generar desinformación”.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, le pidió a los candidatos y sus equipos que no generen desinformación. Foto: captura de pantalla / Twitter

De igual manera, la directora de la ONG Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, calificó de “realmente imposible” una eventual suspensión de las elecciones durante una entrevista en la radio “La FM”. Acotó que en Colombia nunca se han suspendido o aplazado unas elecciones, ni siquiera en los peores años de la guerra entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

¿Qué hará Gustavo Petro si hay fraude electoral?

Durante “El Debate Definitivo de EL TIEMPO”, Gustavo Petro fue consultado sobre cual sería su accionar si es que encontraran indicios de un fraude o error en el conteo de votos de los comicios que se celebrarán este domingo 29 de mayo.

“El proceso electoral tiene un preconteo que no debería existir en Colombia, porque no tiene vinculación jurídica. El preconteo tiene muchas irregularidades, nosotros logramos detectar entre el preconteo y el escrutinio, que es el que tiene validez jurídica, que nos habían invisibilizado 700.000 votos, y yo creo que más”, aseguró el exalcalde de Bogotá.

Afirmó también que, si los resultados son distintos a lo que sus testigos electorales indican, lo harán público y les pedirán a los jueces que “restablezcan la verdad”.

Gustavo Petro es el favorito para ganar las elecciones:

Todas las encuestan coinciden en que Gustavo Petro es el favorito para pasar a la segunda vuelta como el candidato más votado, dejando como mayor incógnita si tendrá que volver a enfrentarse con Federico Gutiérrez o con Rodolfo Hernández.

La última encuesta de la firma Invamer, publicada el pasado viernes, le da a Petro una intención de voto del 40,6%, seguido por Federico Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, con el 27,1%, y por el populista Rodolfo Hernández, con el 20,9%.