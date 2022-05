OMS alerta sobre viruela del mono en medio de la pandemia

Con información de agencias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, abrió ayer en Ginebra la 75 Asamblea General de la Salud con un mensaje de precaución ante la situación actual de la pandemia de coronavirus, una crisis que “definitivamente todavía no ha terminado” y ya surgen nuevos desafíos.

En medio de la preocupación por los casos de la viruela del mono, una enfermedad que ya se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, reconoció que en muchos rincones “la vida ya se parece a la de antes de la pandemia”, pero insistió en que esta no terminará hasta que las vacunas lleguen a las naciones más pobres.

“Ciertamente, no ha terminado. Sé que no es el mensaje que quieren oír, tampoco el que quiero dar (...) pero no acabará hasta que lo haya hecho en todos los países”, afirmó el experto etíope ante más de un centenar de ministros de Salud de todo el mundo.

Sobre la viruela del mono, la organización proyectó “más casos que se identifiquen a medida que la vigilancia se extienda en países que no son endémicos”.

Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.

El director de la OMS aprovechó su discurso para recordar que el coronavirus no es la única crisis sanitaria del mundo, y que convive con brotes de ébola en República Democrática del Congo, viruela símica y hepatitis de causa desconocida, así como crisis humanitarias complejas en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen.

“Nos enfrentamos a una formidable convergencia de enfermedades, sequías, hambrunas y guerras, alimentada por el cambio climático, la inequidad y la rivalidad geopolítica”, lamentó Tedros.

Mecanismos de alerta permanente

El presidente francés, Emmanuel Macron, intervino el evento y recordó que otro importante punto de debate será cómo mejorar la capacidad de respuesta ante pandemias, y propuso en este sentido un “comité permanente” en la organización para lidiar con emergencias sanitarias.

“Un órgano ambicioso para que colectivamente estemos más listos para cualquier emergencia que surja”, sugirió el mandatario francés.