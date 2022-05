La viruela del mono se ha convertido en el tema del día debido a los casos en aumento que se registran en el continente europeo. Por ello, se recomendó el confinamiento de las mascotas de los contagiados o agentes en contacto con el paciente.

Este lunes, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) informó que existen aproximadamente un centenar de personas afectadas con el virus, entre pacientes confirmados con el contagio y sospechas de este.

La medida dirigida hacia los contagiados dueños de mascotas se debe a que son los animales los que podrían tener contacto con las costras de las pústulas que terminan secándose cuando el proceso viral termina.

“Existe un riesgo potencial de transmisión de personas a animales, por lo que es necesaria una estrecha colaboración entre las autoridades sanitarias y veterinarias, trabajando desde una perspectiva de salud global para atender a las mascotas expuestas”, se lee en el documento.

Asimismo, la misiva menciona que son los roedores domésticos (hámsteres y ratas) los que corren mayor riesgo de contagio.

La institución señaló que, aunque es poco probable, el traspaso de la enfermedad a estas especies “puede provocar que el virus se establezca en la fauna silvestre europea y convertir la viruela del mono en una enfermedad zoonótica endémica”.

¿Existen casos de contagios de viruela de mono entre animales?

Sí, un precedente importante fue registrado en Estados Unidos, en 2003, por decenas de cachorros que se contagiaron al compartir un ambiente con un tipo de ratas exóticas de Gambia.

Los animales no solo se contagiaron entre ellos, además inocularon el virus en el organismo de sus dueños. No obstante, no hubo contagios de humano a humano y tampoco se registró algún fallecimiento.