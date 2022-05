Activistas canadienses se oponen a la “eutanasia de los pobres”

En Canadá, se ha establecido una forma de terminar con la indigencia y pobreza mediante “la eutanasia de los pobres”. Este es un mecanismo de suicidio asistido que, según el Gobierno, pondría fin a una situación insostenible. Dos son las historias que han despertado la furia de muchos activistas que rechazan esta iniciativa.

Sophia, una de las mujeres que solicitó ser parte del programa de “Asistencia Médica para Morir” una semana antes del día pactado para su fallecimiento, compartió en sus redes sociales el porqué de su decisión. “El Gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor de cabeza”, aseguró la joven que, para que su familia no sufriera, ocultó su identidad.

La mujer había sido diagnosticada de sensibilidad química múltiple; es decir, padece síntomas como el dolor de cabeza, naúseas, jaquecas y hasta shock anafiláctico solo por estar en contacto con materiales químicos comunes como detergentes, humo de cigarrillos, entre otros.

Debido a esto, Sophia solicitó una vivienda especializada para que el aire del lugar esté purificado y para que no le dieran sus ataques de sensibilidad. Sin embargo, nunca consiguió que el Gobierno la asistiera. Sin un trabajo y con una situación económica vulnerable, la única vía que vio fue la eutanasia, pedido que sí fue aceptado y, finalmente, acatado.

La búsqueda de viviendas adecuadas es una de las solicitudes más comunes en Canadá. Denisse fue otra mujer que esperaba que le concedieran dicho pedido. Tras años de sobrevivir con los pagos por discapacidad que padece, se inclinó por la eutanasia.

Críticas a la eutanasia en Canadá

Los críticos de esta medida han explicado que, en vez de atacar el problema, solo lo apartan, ya que no implementan programas para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna, sino que las arrinconan hacia el suicidio.

La doctora Chantal Perrot explicó al diario The Guardian la situación de ambas mujeres vulnerables. Informó que “la vivienda inadecuada no es uno de los motivo de elegibilidad para recibir la eutanasia”. “Si bien las circunstancias de vida de alguien pueden contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable que debe existir”, acotó.

A los cuestionamientos se sumó Yuan Yi Zhu, investigador del Nuffield College de Oxford, quien publicó un artículo severo contra el Gobierno canadiense en el que increpaba el hecho de gastar dinero para pagar sus muertes, pero no para “permitirles vivir en lugar de suicidarse”.

Desde Latinoamérica, la abogada venezolana María Alejandra Díaz tildó la medida como “una guerra contra la humanidad de los ricos” en un mensaje que acompañó con un video en sus redes sociales.

Las críticas por esta medida también se dan en el marco del cuantioso financiamiento del Gobierno de Canadá a Ucrania, mientras que los problemas sociales contra la pobreza son desplazados.