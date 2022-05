Médico explica si actual brote de la viruela del mono podría convertirse en pandemia

El Dr. Felipe Lobelo, profesor de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory en Atlanta, en conversación con Ana María Luengo Romero, habla de si la actual alarma mundial por el brote de la viruela del mono podría convertirse en una pandemia.

Lobelo afirma que la viruela humana es mucho más contagiosa que la viruela del mono, sin embargo, preocupa que este brote haya traído como consecuencia de que el virus se haya adaptado o tenga una mayor facilidad de contagio. “Eso es algo que se tiene que estudiar por medio de estudios genéticos del virus, la secuencia genética”, continúa.

Asimismo, menciona que el mundo no debería estar tan preocupado por una pandemia porque es un virus que es difícil que se contagie entre personas. “Los brotes están contenidos rápidamente y se espera que esa sea la situación, pero eso no quiere decir que no se debe estudiar cuáles son los potenciales cambios, y los países deben actuar rápido para poder contener este brote de manera rápida”

El Reino Unido está registrando infecciones diarias de la viruela del mono no relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica, informó el domingo un responsable de la agencia británica de seguridad sanitaria.

“Estamos encontrando casos que no tienen contacto identificado con un individuo de África Occidental, que es lo que hemos visto anteriormente en este país”, dijo la asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), Susan Hopkins.

El Reino Unido dio la voz de alarma el 7 de mayo, con una persona que había viajado recientemente a Nigeria. Otros países de Europa y Estados Unidos han registrado casos.

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de una persona contaminada, así como por intermedio de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas.

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días.

Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

Según la OMS, los síntomas duran entre 14 y 21 días.

Con información de AFP.