Adriel y Monae cruzaron miradas por primera vez en la cárcel de Pensilvania (Estados Unidos), mientras cumplían con sus labores en la lavandería del centro penitenciario. Tras un breve dialogo, quedaron flechados.

Para poder compartir un momento a solas alejados de los ojos juiciosos de sus compañeros de pandilla, la pareja se escapaba a la biblioteca o al gimnasio, pero mientras su vinculo se iba afianzando, su relación salió a la luz.

“Yo era un líder de pandillas, así que a mucha gente no le gustó que yo estuviera con Monae. A muchos de mis antiguos amigos de pandillas no les gustó eso, a los oficiales de la cárcel no les gustó, a nadie le gustó, a nadie. Nadie tuvo realmente nada bueno que decir sobre mi relación”, relató el hombre de 53 años al canal de YouTube “Truly”.

Adriel cuenta que tuvo que afrontar rechazo verbal y físico por su decisión: “Los miembros de mi pandilla me saltaron dos veces, me apuñalaron y me metí en un montón de peleas. Las personas con las que crecí en el sistema penitenciario, personas que conocía desde la infancia, miembros de pandillas, no esperaban que comenzara a salir con un transgénero, no esperaban eso en absoluto”.

Añade que incluso su familia no vio con buenos ojos su relación, teniendo que enfrentar críticas y, peor aún, su indiferencia: “Pensaron que era algo pasajero, que estaba bromeando. Pero cuando descubrieron la verdad, también me rechazaron. Algunos dejaron de hablarme, por ejemplo, no he hablado con mi hermano en dos años. Tengo un par de primos que todavía me ven como un bicho raro”.

Adriel había sido condenado por quebrar la libertad condicional que había recibido por un asesinato de tercer grado en el que se involucró. Una imagen dura que quedaba expuesta ante las personas de su entorno por haber entablado una relación con Monae, quien desde los 16 años venía luchando para que su cuerpo corresponda el género con el que se identificaba.

Sobre el tiempo que pasó en prisión por robo, ella dijo lo siguiente: “En ese momento todavía no había una política para dar opciones a las mujeres trans que desean ser enviadas a una prisión para mujeres o una prisión para hombres, por lo que no tuve opción cuando fui sentenciada”.

En medio de ese contexto hostil, y tras haber salido durante meses con Adriel, ambos decidieron casarse. Cuando ambos consiguieron la libertad, contrajeron nupcias y se mudaron juntos.

Monae describió: “Nuestros recuerdos estaban en prisión y no teníamos nada que no fuera allí. Ahora todo eso lo estamos trabajando, es como si fuera la primera vez para todo para nosotros, es como comenzar de nuevo”.