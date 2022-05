En un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén, en Argentina, una maestra no dejó ir a los servicios higiénicos a un menor de 6 años. El niño terminó defecando en su mismo sitio, en el aula.

Fue la madre quien advirtió sobre la humillación que había pasado su hijo en manos de la docente. Ella aseguró que el menor no quiere volver a la escuela, ya que siente vergüenza por haber estado con la ropa sucia casi toda la jornada escolar.

“Cuando llegaron, mi hijo más chico no paraba de llorar desconsolado. Al más grande, le dijeron que se habría manchado con heces de perro. Tenía todo el guardapolvo sucio y estaba con su cabecita gacha por lo que había vivido”, indicó la mujer en una entrevista con LM Neuquén.

La madre de familia sostuvo que dio con el número de contacto de la docente y no pudo evitar reclamarle. “Es que no me pudo haber dejado al nene en esa situación. ¿Cómo no me llamó para que lo vaya a buscar? Ella misma me contó que los chicos le dijeron que había mal olor, pero que no le dio importancia”, remarcó.

Debido al trauma que sufrió el menor de edad, la directora del plantel, María Valeria Riffo, se manifestó y expresó su preocupación. Ella mencionó que se trazó “un plan de vinculación para que pueda recuperarse lo antes posible”.

Así mismo, mencionó que el incidente no es culpa de todos los profesores; no obstante, todos se harán cargo y trabajarán “para mejorar este daño que se ha hecho”. Riffo afirmó que la docente en cuestión ha reconocido su error y que, por ello, renunció a la institución.