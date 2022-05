Censó a padre soltero con 5 hijos y tras ver cómo viven decidió ayudarlos: “Me partió el alma”

Marianella visitó la casa de Alejandro en Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba (Argentina), el pasado miércoles 18 de mayo. Aunque su intención era solo censar a la familia, no pudo evitar conmoverse al escuchar la historia del progenitor. Por ello, quiso ayudar a mejorar la difícil situación del padre de familia y sus cinco hijos.

De hecho, a Marianella no le tocaba censar la vivienda de Alejandro, pero el hombre le dijo que aún no habían ido a su hogar y que ya tenía que salir a trabajar, por lo que la mujer accedió a aplicarle la encuesta. Una vez allí, el nivel de precariedad de la vivienda hizo que sintiera la necesidad de hacer algo para ayudar:

“Cuando él me empezó a contar la situación que está viviendo, se me partió el alma”, contó al programa de televisión “Lagarto Show”.

El padre de familia dijo que la madre de los pequeños lo había abandonado hace meses y que se había llevado todos sus documentos.

Además, señaló que el Estado no le da nada de dinero para sobrevivir: “Tengo que ir a hacer los papeles. Tengo miedo que me los quieran sacar. No cobro nada de nadie. Todo lo que comemos sale de mi trabajo de albañil en la calle”.

“El baño que tenemos está afuera. Es un inodoro al que se le echa agua con un balde. No tiene puerta, porque todavía no me alcanza para comprarla. La casa es una heladera: es lo mismo estar afuera o adentro”, añadió.

Marianella puso en marcha una colecta en su cuenta de Facebook para ayudar a la familia y la recaudación no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Ella contó al programa “El show del lagarto” que de inmediato comenzó a juntar cosas para la familia, porque “así no se puede vivir”.

“Vine y le pregunté a ver si quería recibir ayuda, y me dijo que sí. Así que empecé una colecta de vestimenta, mercadería, útiles para los chicos y lo que sea, porque les falta un montón de cosas”.

El padre fue entrevistado en el programa “El Doce” y relató: “Yo me crie prácticamente en la calle y quiero que ellos tengan otra suerte. Hay cosas que yo no sé hacer porque no tengo estudios, pero trato de ayudarlos en lo que más puedo para que el día de mañana sean algo”.