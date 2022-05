Elecciones en Colombia: Gustavo Petro promete seguridad jurídica a empresas de EE. UU.

El candidato presidencial Gustavo Petro se reunió el martes 17 de mayo con los representantes de más de 40 consorcios norteamericanos que tienen sede en Colombia, agremiadas en el Consejo de Empresas Americanas (CEA). En esa línea, prometió a los empresarios que, de ganar las elecciones, les dará garantías jurídicas en su Presidencia.

Entre las empresas que asistieron a la reunión se encuentran Coca-Cola, PWC, World Vision, MetLife, Mercer, Honeywell, Hill+Knowlton Strategies, Eaton, Citi, Boston Scientific, Baker McKenzie, Baxter y 3M.

Petro dedicó parte de su discurso a hablar de las consecuencias de la COVID-19, tales como el aumento del hambre y la necesidad de un incremento del salario mínimo. Además, señaló que la crisis social que atraviesa el país ha traído como consecuencia un aumento en cifras de homicidios, robos, masacres y protestas.

Tras exponer sus intenciones de apostar por la agricultura, dijo nuevamente que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC). Una propuesta que había mencionado previamente en una entrevista con “El Tiempo”.

“¿El TLC ha ayudado a crecer el narcotráfico o el TLC ha ayudado a eliminarlo o a disminuirlo? (…) ¿Qué sucedió?, se empoderó el narcotráfico, disminuimos nuestra producción alimenticia, que se vació el campo de Colombia, lo que teníamos de industria metalmecánica ya no existe. Y lo que ha crecido es la producción de cocaína. Hay que hablar con Estados Unidos sobre el TLC”, dijo Petro.

Además, agregó que espera poder llegar a un acuerdo pese a las probabilidades de que Estados Unidos no quiera alterar las condiciones iniciales. “Yo creo en el diálogo. Claro, hay una probabilidad de que no se pueda dialogar sobre las condiciones que se firmó el TLC, esa probabilidad existe. Entonces, si Estados Unidos dice no, entonces no se puede decir sí porque el tratado es bilateral”, sentenció.

Gustavo Petro dijo en la reunión del martes 17 que la relación entre Colombia y Estados Unidos debe estar cimentada por las acciones que puedan tomar en contra del cambio climático, así como enfoques de políticas antidrogas y el TLC.