Censo en Argentina: se incorpora encuesta digital con cambios en género y origen étnico

Cambios en las preguntas sobre el origen étnico y el género autopercibido y la encuesta digital son las novedades que ofrece el Censo 2022 que se realiza este miércoles en Argentina, en un operativo en el que participan unas 600.000 personas en todo el país.

El censo que se realiza cada 10 años, y que debía hacerse en 2020, pero se postergó por la pandemia de la COVID-19, permitirá conocer el aumento de la población y las condiciones de vivienda de los argentinos, que en 2010 eran 40,1 millones y se estima que ahora superen los 46 millones.

Desde las 8H00 hasta las 18H00 locales, los censistas recorren las viviendas en todo el país para realizar entrevistas presenciales o recoger un código a quienes optaron por el censo digital.

Unos 23,8 millones de personas, poco más de 50% de la población, utilizó el sistema digital, que por primera vez se utiliza en un censo en Argentina, informó en rueda de prensa Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a cargo del operativo.

Las personas deben responder preguntas sobre condiciones de la vivienda y el acceso a servicios, situación laboral, cobertura de salud, nivel educativo, entre otros puntos.

En esta ocasión , se introdujeron cambios en la pregunta sobre la identidad de género al añadir las opciones: mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad.

Respecto del origen étnico, se pregunta al censado si tiene “descendencia de pueblos indígenas”, una pregunta que ya se había incorporado en 2010, pero se restringía a algunas zonas del país.

Incluye además la posibilidad de precisar de qué pueblo originario es ese descendiente y si habla esa lengua, en un país que busca ahora reconocer su origen indígena, a las comunidades diezmadas en el pasado y muchas veces negadas.

Pocas horas después del cierre del censo se dará a conocer un estimado de población, pero los datos seguirán siendo procesados hasta obtener la muestra definitiva dentro de un plazo de un año y medio, informó Lavagna.

Foto exacta

“El censo es la foto exacta de quienes somos. No podemos planificar hacia donde se quiere ir como país si no sabemos lo que somos, si no nos podemos reconocer en nuestras diversidades culturales, étnicas, socioeconómicas o sociodemográficas y el censo nos da esta información”, destacó Lavagna.

El censo incluyó operativos previos en zonas rurales, viviendas colectivas (hospitales y geriátricos) y personas en situación de calle.

Por el operativo, este miércoles feriado solo están autorizados los servicios esenciales.

En el primer censo realizado en Argentina en 1895 se contabilizaron 1,8 millones de personas . En 1914, pasó a 7,9 millones y en 1947 a 15,9 millones de habitantes.

A partir de 1960, cuando se registraron 20 millones de habitantes, el censo se realizó cada 10 años y mostró un aumento promedio de 4 millones de personas por década, hasta llegar a 40,1 millones en 2010.