Le tiraba papelitos desde el bus en el que trabajaba y ahora tienen 70 años de casados

En un tiempo donde poco a poco se ha dejado de creer que un amor puede perdurar, Mafalda y Lázaro, dos uruguayos que viven en la ciudad de Rocha, han deslumbrado al mundo con su romántica historia que salió a la luz en las celebraciones por el Día de la Madre en el país sudamericano, y que fue publicada por el medio Subrayado.

Mafalda, con 15 años de edad, trabajaba como empleada doméstica en una casa, donde todos los días salía a barrer la vereda. Lázaro era guardia de ómnibus y desde el vehículo le arrojaba papelitos, proponiéndole un encuentro, cada que pasaba ‘coincidentemente’ donde ella laboraba.

“Allí empezaron las miradas, en el papelito me preguntaba a qué hora me podía ver. El chofer también me tiró un papelito, pero ese lo tiré con la escoba porque las miradas ya estaban hechas”, contó Mafalda entre risas al medio uruguayo.

Casi dos años después de conocerse, en 1951, ambos se casaron, pese a la oposición familiar de la familia de ella, debido a su juventud. Por ese motivo, ambos tuvieron que recurrir a que sus padres firmaran un consentimiento.

“Nos casamos el 10 de diciembre, y estos 70 años juntos hemos vivido de todo. Tuvimos un hogar humilde, trabajábamos los dos, y criamos cuatro hijos, y gracias a Dios, ahora tenemos nietos y bisnietos. Que aguante”, continuó la mujer con su relato.

En la actualidad, la pareja disfruta de la compañía de sus 13 nietos y 16 bisnietos.